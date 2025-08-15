Блогерка Олена Мандзюк / © ТСН

Українська блогерка Олена Мандзюк, яка нещодавно потрапила в мовний конфлікт з Анною Алхім, опинилася в центрі нового скандалу. Проти неї відкрили кримінальну справу за розпалювання ворожнечі.

Хто така Олена Мандзюк, усе що відомо про неї та новий скандал — розповідає ТСН.ua.

Хто така Олена Мандзюк

Олена Мандзюк — відома в Україні блогерка, має один мільйон підписників в Instagram. Відома своєю радикальною позицією проти російського контенту. Вона наполягає на повному вилученні російського продукту з українського інформаційного простору. Активно займається волонтерством.

Народилася 26 лютого 1990 року в Хмельницькому, де здобула освіту маркетолога в економічному університеті. 2014 року разом із друзями заснувала студію вебдизайну.

Була одружена з підприємцем Русланом Мокрицьким. 2016 року у подружжя з’явилася донька Мірра, саме тоді Олена почала вести блог та запустила програму домашніх тренувань Dream Fit. Того ж року вони відкрили онлайн-магазин натуральних продуктів Green Leaf, а 2020 року — кав’ярню «booДні». 2019 року сім’я поповнилася сином Ладом.

Наприкінці 2022 року пара розлучилася. Колишній чоловік Олени нині служить у лавах ЗСУ.

Чому відкрили кримінальну справу проти Мандзюк

Новий скандал навколо Олени Мандзюк спалахнув після того, як вона опублікувала допис, в якому йшлося, що її діти нібито можуть побити того, хто спілкується російською мовою й у цьому, мовляв, немає жодної проблеми.

«Мої діти можуть і відпи*дити дитину, яка говорить мовою терористів. В чому проблема?» — написала блогерка у коментарях до публікації, яку після розголосу вже відредагувала.

Поліція відкрила проти неї провадження за за ч. 1 ст. 161 Кримінального кодексу України — умисні дії, спрямовані на розпалювання національної, регіональної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, на приниження національної честі та гідності.

За це Мандзюк може загрожувати штраф від 200 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або обмеження волі на строк до 5 років, або позбавлення волі на строк до 3 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років або без такого.

Заяву до поліції подав народний депутат Олексій Гончаренко. Він повідомив, що направив депутатське звернення до правоохоронців та до Офісу омбудсмена.

На своїх сторінках у соцмережах нардеп обурився через висловлювання Мандзюк і заявив, що якщо буде хоч один випадок із насильством з боку її дітей щодо будь-якої дитини, то він особисто займеться тим, аби позбавити її батьківських прав.

Як відреагувала Мандзюк

Блогерка сама повідомила про відкриття кримінальної справи на своїй сторінці в Instagram. У дописі Мандзюк назвала Гончаренка «проросійською твариною». Вона написала, що її чоловік уже четвертий рік перебуває на фронті, а її діти «сприймають російськомовних людей як загрозу».

«Скажіть, кого тут утискають? Кого хоче посадити держава — мене, українку, яка мріє про вільний україномовний простір? А головне — чому ми, українці, досі змушені виправдовуватись за те, що хочемо жити в Україні, говорити українською і захищати себе від всього московитського? Гончаренко і йому подібні — ви підор*си, які працюють на руку ворогу, я вас ненавиджу, ви і є те саме зло, яке руйнує Україну зсередини!» — написала Мандзюк.

Вона додала, що в неї «чудова адвокатка», і ця справа «закриється, так і не почавшись».

Мандзюк обурилася, що коли їй писали погрози за відстоювання української мови, то правоохоронні органи не зреагували належним чином. Нині ж проти самої Мандзюк відкрили кримінальне провадження через різкі заяви про російськомовних.

«Я отримую погрози смерті, катування, зґвалтування, за це мені блокують робочі сторінки, забирають заробіток, за це мене принижують, цькують і психологічно знищують. Держава жодного разу не захистила мене та моїх дітей від цього! Не знайшла тих, хто погрожував мені чи моїм дітям, але сьогодні ця сама держава вирішила відкрити на мене кримінальне провадження!» — написала Мандзюк.

Пізніше Мандзюк виклала допис, в якому порівняла себе з українською волонтеркою Іриною Довгань, яка потрапила у полон терористів з «ДНР» 2014 року в Донецьку і була прив’язаною до стовпа:

«Минуло 11 років і що змінилось? Сьогодні на місці Ірини я. Так, не біля стовпа і не під прицілом автомата, але під прицілом психологічного тиску та насилля, погроз вбивства та згвалтувань, приниження, кримінальних справ від власної держави! Цей список можна продовжувати безкінечно… За що я тут? За який злочин? За волонтерство? За допомогу армії? За те, що мій нікнейм elena? За те, що мої діти ідентифікують все російське ворогом? Чи за те, що я не терплю російського терору і не дозволю йому жити в моїй країні?»

Конфлікт Мандзюк і Алхім

Нагадаємо, раніше у Мандзюк виник конфлікт із одіозною блогеркою Анною Алхім. Це сталося після хрещення дітей популярної блогерки Стасі Макєєвої.

На заході ведучий в одному з конкурсів попросив Алхім заспівати українську пісню. У відповідь на це блогерка закотила очі та щось сказала з нецензурною лайкою. Відео з інцидентом поширилося в Мережі. Алхім почали критикувати, звинувачувати в приниженні української мови та підігруванні російським наративам.

До скандалу підключилася й Олена Мандзюк. Вона назвала Алхім «медійною гнидою» і закликала українців припинити стежити за її блогом. Також Мандзюк пригадала слова Алхім про те, що «Путін красавчик», а «українці терпили», та звернулася до СБУ із закликом відреагувати на дії блогерки.

Врешті, думки користувачів у Мережі розділилися. Одні стали на бік Алхім, інші — на бік Мандзюк. Проте, обидві блогерки зіткнулися з гейтом.

Мандзюк після скандалу заявила про погрози та переслідування й навіть звернулась до поліції.