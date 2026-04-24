Укрaїнa
431
1 хв

"Моїй дитині буде три роки": з полону повернувся захисник, який вперше зустрінеться із донькою

Звільнений з полону воїн нарешті зустрінеться з дитиною, яка народилася та зростала без нього.

Руслана Сивак
Обмін полоненими

Обмін полоненими / © Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

У п’ятницю, 24 квітня, до України повернулося 193 захисника з російського полону. Один із українських військовослужбовців, звільнених під час сьогоднішнього обміну, вперше побачить свою дитину, якій невдовзі виповниться три роки.

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

За його словами, дружина захисника була вагітною, коли він потрапив у полон, тож увесь цей час чоловік не мав змоги побачити дитину. Сам військовослужбовець розповів, що найбільше чекає на зустріч із донькою.

«Моїй дитині буде три роки. Я нарешті його побачу. Потримаю її на руках. Дякую всім, хто мав до цього якесь відношення і ми це зробили, ми повернулися додому», — сказав захисник.

Нагадаємо, 24 квітня, відбувся черговий обмін полоненими з РФ. 193 військових Збройних Сил, Нацгвардії, Державної прикордонної служби, Нацполіції і Державної спеціальної служби транспорту повернулися в Україну з полону РФ.

Також ми писали, що для двох бійців визволення збіглося з їхнім днем народження. А деякі військові були незаконно ув’язнені в Чечні.

Варто зауважити, що попередній масштабний обмін полоненими між сторонами відбувся 11 квітня.

