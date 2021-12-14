"Сиди вдома і пий парацетамол": під Одесою родичі вагітної на 7 місяці з COVID-19 звинувачують лікарів у її смерті

"Сиди вдома і пий парацетамол": під Одесою родичі вагітної на 7 місяці з COVID-19 звинувачують лікарів у її смерті

За словами рідних, вагітна жінка вчасно звернулася по допомогу до медиків, але ті її просто залікували.

У Одеському пологовому будинку наприкінці листопада померла вагітна жінка. Понад два тижні вона боролася з коронавірусом, але здолати недугу їй не вдалося.

Чому так сталося, розбирався ТСН.ua.

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Говорили: "Пий парацетамол і сиди вдома"

У смерті дружини лікарів звинувачує чоловік померлої Ганни Седунової Олександр. На його думку, винні у смерті жінки медики з міста Южне, які неправильно її лікували. Свою історію він розповів у соцмережі.

За його словами, його вагітна на 7 місяці дружина померла від коронавірусу 30 листопада, на який уся їхня родина захворіла 12 листопада. Жінка 18 днів лікувалася.

"Злочинна та повна бездіяльність лікарів. Дорогоцінні 10 днів були втрачені, коли моїй Ганні говорили: "Пий парацетомол і більше нічого, сиди вдома". 10 днів вдома та 3 дні у лікарні. Посадили на кисень 6 літрів всього, маючи ураження легень 50%. Лікували "лазолваном" як звичайну пневмонію. Тримали в заручниках, замість того, щоб одразу відправити до пологового будинку в ковідне відділення. Її тримали і врешті-решт відправили до пологового будинку вже вмирати. 2 дні пологового будинку та 3 реанімації. Мою дружину вбили", - розповідає Олександр.

Чоловік назвав лікарів, яких вважає причетними до смерті дружини. Зокрема, лікарку-гінекологиню, у якої на обліку перебувала його дружина, і яка, за його словами, говорила пити тиждень "парацетамол", коли вагітна жінка телефонувала до неї і скаржилася, що їй погано і потрібно щось робити, але жінку не госпіталізували.

Також винною у смерті коханої Олександр вважає завідувачку гінекологічним відділенням Южненської міськлікарні, яка, за його словами, ухвалювала рішення не госпіталізувати жінку до пологового будинку і залишила її у відділенні під свою відповідальність.

Звинувачує чоловік також і завідувачку терапевтичним відділенням Южненської міськлікарні, бо та, за його словами, не повідомляла про реальний стан його дружини та не дала направлення на аналізи, які роблять при ковіді (С-рективний білок та інтерлікін-6), а ще призначила, на думку Олександра, неправильне лікування "лазолваном" та антибіотики. Також винним вважає і головного лікаря Южненської міськлікарі, бо той "не володіє та не контролює ситуацію".

"4 особи тримали мою дружину 7 днів удома та 3 дні у лікарні, тим самим заробляючи гроші на ковіді, і за підсумком відправили помирати в пологовий будинок Одеської обласної лікарні, коли однієї легені вже не було, а аналізи перевищували норму у 30 разів. Довели до цитокінового шторму", - резюмував Олександр.

Чоловік заявив, що "намагатиметься добиватися справедливого покарання для лікарів", які винні у смерті його дружини Ганни.

Лікували згідно з протоколом

У Южненській міській лікарні ТСН.ua розповіли, що лікували вагітну пацієнтку в межах протоколу, а коли стан жінки не покращився, ухвалили рішення відправити її на лікування до обласної клінічної лікарні.

"Це страшна біда для родини, ми щиро співчуваємо рідним жінки. Пацієнтка не була вакцинована, вона перебувала у нас протягом 3-х діб, потім її відправили до обласної лікарні, де є спеціалізоване відділення, яке займається лікуванням вагітних хворих, і там вона перебувала 4 доби до своєї смерті. Ми відправили її у задовільному стані, але тут ситуація така, зараз він задовільний, а за годину може істотно погіршитися", - розповів ТСН.ua головлікар Южненської міськлікарні Роман Лиманський.

Головлікар зауважує, що звинувачення медиків лікарні у неправильному лікуванні жінки несправедливі. З медзакладу вже відправили до департаменту ОДА всі документи, які стосуються лікування жінки.

"Тиск зараз іде на акушер-гінеколога. Я зауважу, що лікарі акушер-гінекологи не займаються лікуванням коронавірусної хвороби. У жінки діагностували коронавірус лабораторно 11 листопада. З 11 по 22 листопада вона перебувала під наглядом первинної медичної допомоги. Як правило, вагітним комп'ютерну томографію не проводять, їй зробили рентген і виявили, що в неї 50% легенів вражено пневмонією, що не є критичним. Коли первинна допомога побачила запалення - жінку відправили до нас, і ми її госпіталізували в терапевтичне відділення, яке в нас зараз виконує функцію інфекційного", - говорить Роман Лиманський.

Головлікар зазначає, що поки жінка перебувала в них на лікуванні, в медзакладі по кілька разів на день проводили консультації з лікарями акушер-гінекологами і узгоджували усі призначення.

"За 2-3 дні ми побачили, що стан пацієнтки погіршився, ми зателефонували до обласної лікарні і повідомили, що є така хвора. Коли ми побачили, що сатурація падає, ми ухвалили рішення, погодивши його з обласною лікарнею, про транспортування жінки реанімобілем в супроводі анестезіолога до обласної лікарні. Наголошую, ми її відправляли у задовільному стані", - говорить Роман Лиманський.

У обласній клінічній лікарні жінка перебувала на лікуванні 4 дні.

В ОДА організовують брифінг

В управлінні охорони здоров'я Одеської ОДА поки що ситуацію щодо смерті вагітної жінки у пологовому будинку не коментують.

Сьогодні, повідомили ТСН.ua у пресслужбі ОДА, о 12 годині в Одесі запланований брифінг для ЗМІ, на якому виступить керівник пологового відділення Одеської обласної лікарні і прокоментує, що призвело до смерті вагітної Ганни Седунової.

Слід зазначити, що у Одеській клінічній обласній лікарні від коронавірусу з початку епідемії померли 11 породіль та вагітних жінок.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Нагадаємо, що на Житомирщині знайшли мертвою 26-річну вагітну жінку, яка зникла разом із чоловіком. Пошуки зниклого подружжя тривали кілька днів. Тіло 31-річного чоловіка знайшли напередодні.

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