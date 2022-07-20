МОЗ дозволив друге бустерне щеплення проти коронавірусу: хто може його отримати

Мінстерство охорони здоров'я України дозволило вводити другу бустерну дозу вакцини проти COVID-19. Щеплення можуть отримати люди віком понад 60 років, а також повнолітні, які мають хронічні хвороби.

Так, МОЗ наказом від 19 липня 2022 року затвердив відповідні рекомендації Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики.

Про це повідомили у пресслужбі відомства.

Для другої бустерної дози рекомендують застосовувати мРНК-вакцину (наразі в Україні це Comirnaty/Pfizer). Інтервал для щеплення має складати щонайменше чотири місяці після першої бустерної дози.

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Другу бустерну дозу вакцини проти коронавірусу можуть отримати:

люди віком від 60 років;

люди, які проживають в установах з догляду за людьми похилого віку;

люди з інвалідністю;

люди з імуносупресією;

люди віком 18-59 років із медичними станами, які підвищують ризик важкого перебігу COVID-19 (перелік станів);

люди віком 18-59 років із численними хронічними захворюваннями.

В міністерстві зауважили, що другу бустерну дозу проти COVID-19 вже застосовують в Ізраїлі, США, Канаді, Великій Британії, Японії, а також рекомендували вводити у країнах Євросоюзу.

Нагадаємо, напередодні ВООЗ офіційно заявила про нову хвилю коронавірусу в Європі і попередила про важкі часи.

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