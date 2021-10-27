МОЗ дозволив вакцинувати проти COVID-19 дітей віком 12-17 років: є важлива умова

МОЗ дозволив вакцинувати проти COVID-19 дітей віком 12-17 років: є важлива умова

Наразі не йдеться наразі про масову вакцинацію дітей, і МОЗ не фокусується зараз на тому, щоб щепити максимальну кількість дітей віком 12-17 років.

В Україні дозволили щеплювати від COVID-19 дітей 12+. Усіх охочих, а не лише тих, хто належить до груп ризику, як було раніше.

Так, згідно з наказом Міністерства охорони здоров'я від 13 жовтня, вакцинація від COVID-19 дітей не з груп ризику і пріоритетної вакцинації може бути проведена вразі наявності щеплень, які відповідають віку з урахуванням затверджених протипоказань до вакцинації.

У разі дефіциту вакцин треба пріоритетно забезпечити вакцинами проти COVID-19 дітей від 12 років та дорослих, які віднесені до пріоритетних груп вакцинації, мають високі ризики тяжкого перебігу COVID-19 та серйозних ускладнень від нього.

Враховуючи дані щодо безпеки та ефективності вакцини Pfizer для дітей віком від 12 років, а також зростання захворюваності SARS-CoV-2 серед дітей, рекомендується проводити вакцинацію осіб віком від 12 до 17 років.

Використання Pfizer протипоказано при наявності в анамнезі серйозної алергічної реакції на один з компонентів вакцини. Дітям, які перенесли міокардит або перикардит після першої дози вакцин Pfizer/BioNTech, необхідно відкласти введення другої дози до отримання наукових даних.

Особи, у яких в анамнезі був міокардит, не пов'язаний з вакцинацією проти COVID-19, і вони більше не перебувають під наглядом кардіолога, мають бути вакциновані проти COVID-19. Також рекомендується відстрочити вакцинацію проти COVID-19 дітей, які перенесли дитячий мультисистемний запальний синдром до отримання додаткових наукових даних.

Вакцина Pfizer для дітей від 12 років використовується за схемою введення 2 доз (0,3 мл) з інтервалом між першою і другою дозою 21-28 діб.

Нагадаємо:

У Європі та США дітей старше 12 років щеплюють ще з літа. Теж - Pfizer. І вже думають про щеплення малюків.

А у Китаї пропонують вакцинувати від коронавірусу дітей, починаючи з трирічного віку – такий дозвіл діє уже в 5 провінціях і невдовзі має поширитись на всю країну.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Щепити дітей 12+ від COVID дозволено | Новини України

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