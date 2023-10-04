МОЗ хоче відмовитися від інвалідності, тому що це не повертає людину до "економічного стану" — Ляшко

Міністерство охорони здоров'я України має на меті запровадити оцінку втрати функціональності замість інвалідності.

Про це заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час брифінгу в Житомирі, передає "Укрінформ".

За словами Ляшка, міністерство має презентувати законопроект, який змінює всю методологію встановлення інвалідності.

За його словами, проблема полягає в тому, що інвалідність, яка надає пільги та компенсації, не повертає людину до "економічного стану".

"Ми не запитали, що хоче людина, а кажемо, що ось це можемо дати. Це пострадянська модель, від якої ми повинні відмовитися", — повідомив міністр.

Реформування медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) вже ухвалено, тож від 2025 року вже запровадять інші підходи до проведення експертизи та встановлення інвалідності.

Ляшко назвав процес глобальною реформою, що буде пов’язана із реабілітацію людини. Згодом, завдяки мультидисциплінарній команді через електронні інструменти, у тому числі електронний МСЕК, до скерування пацієнта до "відповідних сфер", де йому повернуть функціональність, яку він втратив через травму або хворобу.

За словами міністра, найближчим часом презентують законопроєкт, який змінює всю методологію встановлення інвалідності.

Тим часом нагадаємо про розмір допомоги і правила оформлення пенсії з інвалідності.

Читають також: