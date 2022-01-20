МОЗ ініціює введення "червоної" зони в одній з областей України: де і якими будуть обмеження

МОЗ ініціює введення "червоної" зони в одній з областей України: де і якими будуть обмеження

Епіцентром спалаху COVID-19 стали західні області.

В Україні, де розпочався спалах коронавірусу, наразі найскладніша ситуація у західній частині країни. Під загрозою введення "червоної" зони Івано-Франківська область.

Про це голова МОЗ Віктор Ляшко заявив на брифінгу.

Міністерство охорони здоровʼя вже направило державній комісії з надзвичайних ситуацій подання щодо запровадження "червоної" зони в Івано-Франківській області, адже там перевищені три показники.

"Міністерство охорони здоров'я вже направило подання про розгляд на державній комісії ТЕБ та НС "червоного" рівня епідемічної небезпеки. Область вже перевищує три індикаторні показники визначені в постанові про адаптивний карантин", - повідомив Ляшко.

Очільник МОЗ уточнив, що "червоний" рівень передбачатиме роботу закладів громадського харчування тільки для вакцинованих або з результатами тесту, який зробили за 72 години. Те ж саме стосується і торгово-розважальних центрів, готелів, кінотеатрів, спортзалів та ринків.

Нагадаємо, в Україні станом на 20 січня через погіршення ситуації з COVID-19 вже сім областей у "помаранчевій" зоні.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.