МОЗ на період новорічно-різдвяних свят посилює вимоги карантину в Україні: Радуцький перелічив обмеження

Йдеться про посилення обмежень під час масових заходів.

"Омікрон" зафіксували в Україні. Цей штам поширюється дуже швидко і може стати домінуючим у Європі вже до середини січня. Україні важливо , щоб свята не викликали збільшення населення, а те, наскільки буде потужною очікувана хвиля пандемії, залежить від вакцинації громадян і дотримання ними карантину.

Про це повідомив голова комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький у своєму Telegram-каналі.

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Радуцький нагадав, що симптоми "Омікрону" відрізняються від добре відомих, які притаманні коронавірусу. Новий штам характеризується: першінням в горлі, сухим кашлем, сильною втомою, болями в м’язах, н ічною пітливістю.

"Наразі дуже важливо, щоб свята не викликали збільшення населення. Розпочинаються новорічні та різдвяні масові заходи із великими скупченнями людей: відкриваються ярмарки, парки атракціонів, льодові катки", - вказав Радуцький.

У зв'язку з пандемією МОЗ посилює протиепідемічні вимоги проведення масових заходів. Зокрема, терито рія масового заходу має бути огородженою, на вхідному встановленому пункті контролю, де у відвідувачів перевірятимуть сертифікат вакцинації (або підтвердження протипоказання до щеплення), негативного результату тестування чи довідки про лікування.

"У регіонах "червоної" необхідно мати сертифікат про проведення двох щеплень, у "жовтій" - щонайменше одного", - зауважив він.

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Крім того, очільник профільного комітету уточнив, що для зменшення черг на вході, МОЗ надає розмітку на відстані 1,5 м від одного місця до іншого.

" Можливо, відвідувачам справді доведеться зачекати на вхід, але це дає гарантію, що на майданчику для святкування буде безпечне середовище", - пише Радуцький.

Також з алишаються чинними і вимоги минулих свят: усі відвідувачі та персонал компанії, які забезпечують захід, повинні бути в масках, які міцно прилягають до обличчя, закриваючи ніс та рот.

Як повідомлялося, новий штам коронавірусу "Омікрон" швидко передається і є побоювання вчених, що він може блокувати дію від вакцин або попередньої інфекції. Симптоми "Омікрону" дещо відрізняються від інших варіантів, таких як "Дельта", але їх часто описують як легші.

Як швидко можуть з’явитися симптоми "Омікрону" після того, як ви були заражені вірусом, читайте тут.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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