МОЗ нагадало про дедлайн програми "Скринінг здоров’я 40+": коли можна втратити кошти

Скринінг здоров’я 40+ / © Міністерство охорони здоров'я України

Українці, які в межах програми «Скринінг здоров’я 40+» отримали 2000 гривень до 1 травня, мають трохи більше місяця для того, щоб пройти обстеження.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства охорони здоров’я.

У МОЗ наголосили, що якщо отриману фінансову підтримку не використати до 30 червня, кошти автоматично повернуться до державного бюджету.

Для тих, хто подав заявки після 1 травня, діятиме інший механізм: кошти будуть доступні протягом двох місяців від моменту зарахування.

У МОЗ радять учасникам державної програми «Скринінг здоров’я 40+» обрати один із 2 089 медичних закладів по всій країні та записатися на візит на офіційному порталі.

«У щоденному вирі справ і турбот легко забути про найголовніше — здоров’я. Особливо, коли „нічого не болить“. Аби ви могли подбати про себе завчасно, існує національна програма Скринінг здоров’я 40+. Вона допомагає виявити ризики ще до появи серйозних симптомів чи вже захворювань», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, цього року в Україні почала діяти програма «Скринінг здоров’я 40+», що дозволяє безкоштовно пройти базове обстеження для раннього виявлення серцево-судинних хвороб, діабету та захворювань нирок.

