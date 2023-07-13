МОЗ назвало "найгірший варіант розвитку подій" на ЗАЕС: яка загроза

Міністерство охорони здоров'я готується до всіх можливих сценаріїв розвитку подій на захопленій росіянами Запорізькій АЕС, що в тимчасово окупованому Енергодарі, найгірший з яких - теракт на реакторі, що працюює.

Про це заступник голови Мінохорони здоров'я, головний санітарний лікар Ігор Кузін розповів в інтерв'ю Укрінформ.

Наразі майже всі атомні блоки перебувають у стані "холодного зупину". Саме тому там немає радіоактивного йоду, викид якого може статися під час аварії.

"Але треба розглядати всі можливі сценарії аварійної ситуації. Найгіршим варіантом розвитку подій є виведення енергоблоку на потужність, а потім вчинення теракту на вже реакторі, що працює. Тоді дійсно може відбутися викид радіоактивного йоду", - сказав Кузін.

Якщо станеться такий сценарій, то населення в радіусі 50 км опиниться в небезпеці. Людям знадобиться евакуація з небезпечної зони.

"Незважаючи на те, які конкретно будуть ізотопи в межах ймовірного викиду, вони будуть призводити до, по суті, сумарного опромінення певної чисельності населення, яке буде перебувати в зоні ураження", - сказав санлікар.

Представник МОЗ повідомив, що 190 лікарень готові до приймання пацієнтів, якщо окупанти вдадуться до теракту на ЗАЕС.

"Медзаклади, які прицільно законтрактовані по пакету реагування на надзвичайну ситуацію, будуть приймати тих пацієнтів, які потребують невідкладної медичної допомоги під час проведення евакуації або якщо вони звернулися з якимись ургентними станами", - наголосив Кузін.

Ситуація на Запорізькій АЕС

Президент НАЕК "Енергоатом" Петро Котін заявив, що на дахах енергоблоків ЗАЕС росіяни встановили кулеметні гнізда. В "Енергоатомі" вважають, що росіяни справді можуть вдатися до провокації на ЗАЕС.

Також в українському ГУР повідомляють, що ворог продовжує мінування ЗАЕС. Окупанти здебільшого використовують міни спрямованого типу радянських зразків: МОН-50, МОН-90, МОН-100, МОН-200.

Своєю чергою "Енергоатом" попереджає про нову загрозу на ЗАЕС. Росіяни довіряють керування об’єктом недосвідченим спеціалістам з РФ, які не мають необхідних знань і навичок.

Тим часом очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов повідомив, що загроза теракту на Запорізькій АЕС потроху спадає. За його словами, зараз небезпека штучної техногенної катастрофи потроху спадає.

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