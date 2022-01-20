МОЗ офіційно заявив про початок нового спалаху коронавірусу в Україні

Ляшко вказав, що хвиля захворюваності на COVID-19 цього разу відрізнятиметься від попередніх.

Голова МОЗ Віктор Ляшко заявив, що Україні розпочався спалах коронавірусу і цього разу хвиля захворюваності відрізнятиметься від попередніх.

Про це заявив Ляшко на брифінгу 20 січня.

Очільник МОЗ констатував, що за минулу добу в Україні було зафіксовано 18 479 нових підтверджених випадків COVID-19. А це, з його слів, є свідченням початку спалаху коронавірусу.

"Це свідчить, що в Україні розпочався спалах. Епіцентр спалаху - західна Україна. Наприкінці грудня та на початку січня в нас було за тиждень по 30 тисяч випадків. Цього тижня вже за два дні 30 тисяч випадків", - сказав голова МОЗ.

За словами Ляшка, найбільш ускладнена епідситуація - в Івано-Франківській області. Негативна динаміка також спостерігається у Чернівецькій, Львівській та Тернопільській.

Нагадаємо, в Україні станом на 20 січня через погіршення ситуації з COVID-19 вже сім областей у "помаранчевій" зоні.

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