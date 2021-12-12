МОЗ оновило карантинні зони: в Україні побільшало "помаранчевих" областей

"Червоними" залишаються 10 регіонів.
Станом на 12 грудня в Україні побільшало "помаранчевих" регіонів. Так, йдеться про Закарпатську область, яка вийшла із "жовтої" зони епідемічної небезпеки і стала "помаранчевою".
Про це свідчать дані, оприлюднені на сайті МОЗ.
Таким чином, наразі у "помаранчевій" зоні карнатину перебває дві області: Донецька і Закарпатська. Київ та ще 12 областей "жовті". Окрім столиці, це Дніпропетровська, Івано-Франківська, Кіровоградська, Луганська, Львівська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Тернопільська, Харківська, Херсонська та Чернівецька області.
Показникам "червоної" зони відповідають 10 регіонів - Вінницька, Волинська, Житомирська, Запорізька, Київська, Миколаївська, Сумська, Хмельницька, Черкаська та Чернівгівська області.
Нагадаємо, третина областей України вийшла з "червоного" рівня епіднебезпеки 7 грудня.
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