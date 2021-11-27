МОЗ оновило карантинні зони: "жовті" лише чотири області, "червоні" - 19 регіонів

Три області "помаранчеві".
Станом на суботу, 27 листопада 19 регіонів України перебувають "червоній" зоні карантину.
Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Мінохорони здоров'я.
У "червоних" областях і столиці перевищені показники COVID-госпіталізацій, а також коефіцієнт виявлення інфікування коронавірусом. Список регінів, де діють найбільш жорсткі обмеження:
- м. Київ
- Херсонська область
- Одеська область
- Запорізька область
- Донецька область
- Дніпропетровська область
- Сумська область
- Миколаївська область
- Рівненська область
- Житомирська область
- Івано-Франківська область
- Київська область
- Луганська область
- Хмельницька область
- Чернігівська область
- Львівська область
- Волинська область
- Черкаська область
- Вінницька область.
На "помаранчевому" рівні дві області: Полтавська і Харківська.
Чотири області в Україні "жовті". Це - Тернопільська, Кіровоградська, Закарпатська, Чернівецька області.
Як повідомлялося, В Україні станом на ранок суботи, 20 листопада, зафіксовано 14 200 випадків коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померло 568 людей, ще 22 946 пацієнтів одужало.
Протягом минулої доби, 26 листопада, ще 279 776 українців вакцинувалися від COVID-19. Протягом минулої доби одну дозу отримали 81 459 людей, дві дози (повністю імунізовані) – 198 317 людей.
Читайте також:
- Ляшко розповів, як Україна готується до нових хвиль COVID-19 і коли випустять українську вакцину
- Чим небезпечний новий штам COVID-19 та чи впораються з ним вакцини
- Новий штам коронавірусу отримав назву “Омікрон”: він ще заразніший та небезпечніший
Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.