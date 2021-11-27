МОЗ оновило карантинні зони: "жовті" лише чотири області, "червоні" - 19 регіонів

МОЗ оновило карантинні зони: "жовті" лише чотири області, "червоні" - 19 регіонів

Три області "помаранчеві".

Станом на суботу, 27 листопада 19 регіонів України перебувають "червоній" зоні карантину.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Мінохорони здоров'я.

У "червоних" областях і столиці перевищені показники COVID-госпіталізацій, а також коефіцієнт виявлення інфікування коронавірусом. Список регінів, де діють найбільш жорсткі обмеження:

м. Київ Херсонська область Одеська область Запорізька область Донецька область Дніпропетровська область Сумська область Миколаївська область Рівненська область Житомирська область Івано-Франківська область Київська область Луганська область Хмельницька область Чернігівська область Львівська область Волинська область Черкаська область Вінницька область.

На "помаранчевому" рівні дві області: Полтавська і Харківська.

Чотири області в Україні "жовті". Це - Тернопільська, Кіровоградська, Закарпатська, Чернівецька області.

Як повідомлялося, В Україні станом на ранок суботи, 20 листопада, зафіксовано 14 200 випадків коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померло 568 людей, ще 22 946 пацієнтів одужало.

Протягом минулої доби, 26 листопада, ще 279 776 українців вакцинувалися від COVID-19. Протягом минулої доби одну дозу отримали 81 459 людей, дві дози (повністю імунізовані) – 198 317 людей.

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