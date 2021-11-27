Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортВсі автори
Мова сайту
Русская версия

МОЗ оновило карантинні зони: "жовті" лише чотири області, "червоні" - 19 регіонів

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
МОЗ оновило карантинні зони: "жовті" лише чотири області, "червоні" - 19 регіонів

Associated Press

Три області "помаранчеві".

Станом на суботу, 27 листопада 19 регіонів України перебувають "червоній" зоні карантину.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Мінохорони здоров'я. 

У "червоних" областях і столиці перевищені показники COVID-госпіталізацій, а також коефіцієнт виявлення інфікування коронавірусом. Список регінів, де діють найбільш жорсткі обмеження:

  1. м. Київ 
  2. Херсонська область
  3. Одеська  область
  4. Запорізька область
  5. Донецька область
  6. Дніпропетровська область
  7. Сумська область
  8. Миколаївська область
  9. Рівненська область
  10. Житомирська область
  11. Івано-Франківська область
  12. Київська область
  13. Луганська область
  14. Хмельницька область
  15. Чернігівська область
  16. Львівська область
  17. Волинська область
  18. Черкаська область
  19. Вінницька область.

На "помаранчевому" рівні дві області: Полтавська і Харківська.

Чотири області в Україні "жовті". Це - Тернопільська, Кіровоградська, Закарпатська, Чернівецька області. 

Як повідомлялося, В Україні станом на ранок суботи, 20 листопада, зафіксовано 14 200 випадків коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померло 568 людей, ще 22 946 пацієнтів одужало. 

Протягом минулої доби, 26 листопада, ще 279 776 українців вакцинувалися від COVID-19. Протягом минулої доби одну дозу отримали 81 459 людей, дві дози (повністю імунізовані) – 198 317 людей.

Читайте також: 

Вплив карантину: як змінилися діти під час коронавірусної пандемії

Вплив карантину: як змінилися діти під час коронавірусної пандемії

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Наступна публікація