МОЗ оновило карантинні зони: "жовті" лише два регіони, "червоні" - 15 областей

Сім областей "помаранчеві".

Станом на суботу, 30 жовтня, лише дві області в Україні перебувають у "жовтій" зоні карантину.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

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На "жовтому" рівні перебувають Закарпаття та Кіровоградська область. У цих регіонах зафіксовано найнижчі рівні госпіталізації хворих з коронавірусом - менше 50%. Крім того, в областях найменші коефіцієнти виявлення випадків COVID-інфікування - приблизно 15% та 11% відповідно.

У "помаранчевій" зоні наразі сім областей: Вінницька, Волинська, Полтавська, Тернопільська, Харківська, Черкаська та Чернівецька – та Київ.

У "червоній" зоні 15 регіонів: Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Рівненська, Сумська, Херсонська, Хмельницька та Чернігівська області.

Як повідомлялося, у Києві від понеділка, 1 листопада, посилюють карантинні обмеження. Майже всюди буде потрібен сертифікат про вакцинацію, або ж негативний тест. Відтак, їздити громадським транспортом, відвідувати кафе чи спортивні клуби можна буде лише з "ковід"-документом.

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Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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