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МОЗ оновило зони карантину: в Україні вже понад 15 "помаранчевих" регіонів

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МОЗ оновило зони карантину: в Україні вже понад 15 "помаранчевих" регіонів

УНІАН

"Червона" зона діє в двох областях.

В Україні станом на 31 січня через погіршення ситуації з COVID-19 дві області перебувають у "червоній" зоні, ще 16 регіонів у "помаранчевій" зоні.

Про це йдеться на сайті Міністерства охорони здоров'я.

"Помаранчевими" нині є Вінницька, Волинська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Тернопільська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька та Чернігівська області. 

В Івано-Франківській та Рівненській областях встановлено "червону" зону.  Решта регіонів - "жовті".

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Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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