МОЗ оновило зони карантину: в Україні вже понад 15 "помаранчевих" регіонів

"Червона" зона діє в двох областях.
В Україні станом на 31 січня через погіршення ситуації з COVID-19 дві області перебувають у "червоній" зоні, ще 16 регіонів у "помаранчевій" зоні.
Про це йдеться на сайті Міністерства охорони здоров'я.
"Помаранчевими" нині є Вінницька, Волинська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Тернопільська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька та Чернігівська області.
В Івано-Франківській та Рівненській областях встановлено "червону" зону. Решта регіонів - "жовті".
Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.
Читайте також:
- Нова хвиля COVID-19 накрила Одеську область: понад тисячу заражених за добу
- Від сьогодні невакцинованих працівників не допускатимуть на роботу: кого стосується
- Заклади відчинені лише для щеплених та з негативними тестами: у Львівській області посилюють карантин