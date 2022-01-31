МОЗ оновило зони карантину: в Україні вже понад 15 "помаранчевих" регіонів

МОЗ оновило зони карантину: в Україні вже понад 15 "помаранчевих" регіонів

"Червона" зона діє в двох областях.

В Україні станом на 31 січня через погіршення ситуації з COVID-19 дві області перебувають у "червоній" зоні, ще 16 регіонів у "помаранчевій" зоні.

Про це йдеться на сайті Міністерства охорони здоров'я.

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"Помаранчевими" нині є Вінницька, Волинська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Тернопільська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька та Чернігівська області.

В Івано-Франківській та Рівненській областях встановлено "червону" зону. Решта регіонів - "жовті".