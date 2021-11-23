МОЗ оновило зони карантину: "жовті" та "помаранчеві" лише по три області, решта - "червоні"

МОЗ оновило зони карантину: "жовті" та "помаранчеві" лише по три області, решта - "червоні"

19 регіонів перебувають на "червоному" рівні.

Станом на 23 листопада показники "жовтої" зони епідемічної небезпеки мають лише три регіони України. Це Кіровоградська, Тернопільська та Чернівецька області.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Міністерства охорони здоров'я.

Показники "помаранчевої" зони епіднебезпеки також мають три області: Закарпатська, Полтавська та Харківська. Решта регіонів "червоні" - це 19 областей.

Так, станом на 22 листопада найвища завантаженість ліжок з киснем в Івано-Франківській (64,3%), Донецькій (64,2%) областях, а також у Києві (62,2%). Загалом в Україні наразі зайнято 55,8% ліжок з киснем. Найвищий рівень госпіталізації у Житомирській (в середньому 89,1 особи на 100 тис. населення) та у Хмельницькій (в середньому 86,9 особи на 100 тис. населення) областях.

Міністерство охорони здоров’я України

Як повідомлялося, в Україні станом на ранок 23 листопада зафіксовано 12 729 нових випадків коронавірусу, протягом доби від COVID-19 померло 720 людей, 23 107 пацієнтів одужало.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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