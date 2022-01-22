МОЗ оновив карантинні зони в Україні: 10 областей "помаранчеві", решта - "жовті"

У "жовтій" зоні 14 областей та Київ.

Міністерство охорони здоров'я України оновило карантинні зони станом на 22 січня. Так в країні десять областей перебувають у "помаранчевій" зоні, решта - в "жовтій".

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Про це йдеться на сайті МОЗу.

У "помаранчевій" зоні 10 областей:

Вінницька

Житомирська;

Івано-Франківська;

Львівська;

Рівненська;

Сумська;

Тернопільська;

Чернівецька;

Хмельницька

Чернігівська.

У "жовтій" зоні 14 областей та Київ:

Волинська;

Дніпропетровська

Донецька;

Київська;

Миколаївська;

Закарпатська;

Запорізька;

Кіровоградська;

Луганська;

Полтавська;

Одеська;

Харківська;

Херсонська;

Черкаська

Київ.

Нагадаємо, що "помаранчевий" рівень епідемічної небезпеки є сигнальним про наближення регіону до "червоної" зони. Він визначається автоматично, коли буде спостерігатися перевищення хоча б одного з таких показників:

завантаженість в регіоні (області) ліжок з киснем більше ніж на 65%,

кількість тестувань ПЛР та на антиген протягом 7 днів на 100 тис. населення менше ніж 300,

кількість госпіталізацій з коронавірусом чи підозрою за 7 днів на 100 тис. населення понад 60,

коефіцієнт виявлених випадків ПЛР або експрес-тестів на антиген понад 20%,

зростання кількості госпіталізацій за 7 днів у порівнянні з попереднім аналогічним періодом більш ніж на 50%.

На "помаранчевому" рівні епідемічної небезпеки місцеві органи влади можуть вводити додаткові обмеження.

Нагадаємо, що Міністерство охорони здоров'я (МОЗ) офіційно заявило про початок нового спалаху коронавірусу в Україні. Медична система вже готується до чергового навантаження через новий штам "Омікрон", появу якого вже підтвердили в багатьох регіонах нашої країни.

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