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МОЗ оновив карантинні зони в Україні: 10 областей "помаранчеві", решта - "жовті"

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МОЗ оновив карантинні зони в Україні: 10 областей "помаранчеві", решта - "жовті"

Associated Press

У "жовтій" зоні 14 областей та Київ.

Міністерство охорони здоров'я України оновило карантинні зони станом на 22 січня. Так в країні десять областей перебувають у "помаранчевій" зоні, решта - в "жовтій".

Про це йдеться на сайті МОЗу.

У "помаранчевій" зоні 10 областей:

  • Вінницька
  • Житомирська;
  • Івано-Франківська;
  • Львівська;
  • Рівненська;
  • Сумська;
  • Тернопільська;
  • Чернівецька;
  • Хмельницька
  • Чернігівська.

У "жовтій" зоні 14 областей та Київ:

  • Волинська;
  • Дніпропетровська
  • Донецька;
  • Київська;
  • Миколаївська;
  • Закарпатська;
  • Запорізька;
  • Кіровоградська;
  • Луганська;
  • Полтавська;
  • Одеська;
  • Харківська;
  • Херсонська;
  • Черкаська
  • Київ.

Нагадаємо, що "помаранчевий" рівень епідемічної небезпеки є сигнальним про наближення регіону до "червоної" зони. Він визначається автоматично, коли буде спостерігатися перевищення хоча б одного з таких показників: 

  • завантаженість в регіоні (області) ліжок з киснем більше ніж на 65%,
  • кількість тестувань ПЛР та на антиген протягом 7 днів на 100 тис. населення менше ніж 300,
  • кількість госпіталізацій з коронавірусом чи підозрою за 7 днів на 100 тис. населення понад 60,
  • коефіцієнт виявлених випадків ПЛР або експрес-тестів на антиген понад 20%,
  • зростання кількості госпіталізацій за 7 днів у порівнянні з попереднім аналогічним періодом більш ніж на 50%.

На "помаранчевому" рівні епідемічної небезпеки місцеві органи влади можуть вводити додаткові обмеження.

Нагадаємо, що Міністерство охорони здоров'я (МОЗ) офіційно заявило про початок нового спалаху коронавірусу в Україні. Медична система вже готується до чергового навантаження через новий штам "Омікрон", появу якого вже підтвердили в багатьох регіонах нашої країни.

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