МОЗ оновив карантинні зони в Україні: 10 областей "помаранчеві", решта - "жовті"

У "жовтій" зоні 14 областей та Київ.
Міністерство охорони здоров'я України оновило карантинні зони станом на 22 січня. Так в країні десять областей перебувають у "помаранчевій" зоні, решта - в "жовтій".
Про це йдеться на сайті МОЗу.
У "помаранчевій" зоні 10 областей:
- Вінницька
- Житомирська;
- Івано-Франківська;
- Львівська;
- Рівненська;
- Сумська;
- Тернопільська;
- Чернівецька;
- Хмельницька
- Чернігівська.
У "жовтій" зоні 14 областей та Київ:
- Волинська;
- Дніпропетровська
- Донецька;
- Київська;
- Миколаївська;
- Закарпатська;
- Запорізька;
- Кіровоградська;
- Луганська;
- Полтавська;
- Одеська;
- Харківська;
- Херсонська;
- Черкаська
- Київ.
Нагадаємо, що "помаранчевий" рівень епідемічної небезпеки є сигнальним про наближення регіону до "червоної" зони. Він визначається автоматично, коли буде спостерігатися перевищення хоча б одного з таких показників:
- завантаженість в регіоні (області) ліжок з киснем більше ніж на 65%,
- кількість тестувань ПЛР та на антиген протягом 7 днів на 100 тис. населення менше ніж 300,
- кількість госпіталізацій з коронавірусом чи підозрою за 7 днів на 100 тис. населення понад 60,
- коефіцієнт виявлених випадків ПЛР або експрес-тестів на антиген понад 20%,
- зростання кількості госпіталізацій за 7 днів у порівнянні з попереднім аналогічним періодом більш ніж на 50%.
На "помаранчевому" рівні епідемічної небезпеки місцеві органи влади можуть вводити додаткові обмеження.
Нагадаємо, що Міністерство охорони здоров'я (МОЗ) офіційно заявило про початок нового спалаху коронавірусу в Україні. Медична система вже готується до чергового навантаження через новий штам "Омікрон", появу якого вже підтвердили в багатьох регіонах нашої країни.
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