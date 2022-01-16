МОЗ оновив карантинні зони в Україні: дві області "помаранчеві", решта - "жовті"

"Червоних" регіонів наразі немає.

В Україні, станом на 16 січня, у "помаранчевій" зоні епідемічної небезпеки залишаються дві області — Івано-Франківська та Сумська.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Рівень захворюваності на COVID-19 при визначеному показнику 75 на 100 тисяч населення станом по країні становить 210 на 100 тисяч населення, при цьому на Івано-Франківщині — 446 на 100 тисяч населення, а на Сумщині — 365 на 100 тисяч населення. У Києві рівень захворюваності становить 390 на 100 тисяч населення.

Міністерство охорони здоров’я України

Інші регіони, серед яких, зокрема, Київ, Київська, Вінницька, Закарпатська, Львівська, Одеська області, віднесено до "жовтого" рівня епіднебезпеки.

"Червоних" регіонів наразі немає.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Нагадаємо:

В Україні станом на ранок 16 січня 2022 року зафіксовано 6 379 нових випадків коронавірусу, протягом доби від COVID-19 померло 88 людей, 2 359 пацієнтів одужало. Також за минулу добу було госпіталізовано 1 957 осіб.

15 січня вакциновано проти коронавірусу 39 769 людей. Із них першу дозу отримали 13 043 людини, другу дозу – 18 760 людей, додаткову дозу отримали 214 людей, бустерну дозу – 7 752 людини. Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 985 043 людини.

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