МОЗ оновив карантинні зони в Україні: лише дві області залишаються "помаранчевими"

МОЗ оновив карантинні зони в Україні: лише дві області залишаються "помаранчевими"

"Червоних" регіонів наразі немає.

Станом на 15 січня критеріям "помаранчевої" зони епідемічної небезпеки відповідають дві області – Івано-Франківська та Сумська.

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Про це свідчать дані на сайті Міністерства охорони здоров'я.

Усі інші області та місто Київ - "жовті".

Міністерство охорони здоров’я України

Варто зазначити, що "помаранчевий" рівень епідемічної небезпеки не містить додаткових обмежень та визначається сигнальним про наближення регіону до "червоної" зони, але місцеві органи влади можуть вводити додаткові обмеження.

Нагадаємо, що від 6 грудня 2021 року в Україні почали діяти нові правила карантину. На "жовтому" рівні залишаються певні обмеження для невакцинованих громадян. Відвідувати громадські заклади на "жовтому" рівні епіднебезпеки можуть лише ті, хто отримав принаймні одну дозу щеплення проти COVID-19 та має відповідний документ – "жовтий" COVID-сертифікат чи довідку 063/о.

Для обслуговування відвідувачів та клієнтів працівникам ресторанів, готелів та спортзалів теж потрібно мати принаймні одне щеплення проти COVID-19. Для відвідування громадських закладів можна використовувати також негативний тест, чинний 72 години, або альтернативний документ — сертифікат про одужання від COVID.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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