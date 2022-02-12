МОЗ оновив карантинні зони: в Україні "жовтою" залишилися лише одна область

Київ наразі "помаранчевий".

Станом на 12 лютого показники "червоної" зони карантину мають 5 регіонів України. Це Закарпатська, Івано-Франківська, Луганська, Рівненська та Хмельницька області.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

"Жовтому" рівню відповідає на сьогодні лише одна область – Полтавська, решта областей, а також і Київ - "помаранчеві".

Нагадаємо, 10 лютого глава МОЗ Віктор Ляшко заявив, що в Україні спостерігається пік захворюваності на COVID-19. Через погіршення епідситуації від 24 січня "червоний" рівень небезпеки встановлено на Івано-Франківщині, а від 27 січня - в Рівненській області. Ще у трьох областях - Закарпатській, Хмельницькій та Луганській – "червоний" рівень почав діяти від 11 лютого.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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