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МОЗ опублікувало відео про базові курси з домедичної допомоги

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МОЗ опублікувало відео про базові курси з домедичної допомоги

скриншот з відео

Важливо пам'ятати, підготовлений – означає захищений.

Міністерство охорони здоров'я України опублікувало відеозаписи про базові курси з домедичної допомоги в умовах воєнного часу для цивільних осіб.

Про це МОЗ повідомило в Мережі.

З курсів можна дізнатись основне про допомогу у воєнний час:

  • в яких зонах безпечно надавати допомогу;
  • як правильно виявити та зупинити критичну кровотечу;
  • особливості накладання турнікету, затискальних пов’язок, накладання тампонади;
  • як забезпечити прохідність дихальних шляхів;
  • що робити при травмах ока.

Переглянути відеокурс про надання домедичної допомоги в умовах воєнного часу для цивільних осіб можна тут:

Відео порятунку людини при критичних кровотечах можна переглянути тут:

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