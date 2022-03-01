МОЗ опублікувало відео про базові курси з домедичної допомоги

МОЗ опублікувало відео про базові курси з домедичної допомоги

Важливо пам'ятати, підготовлений – означає захищений.

Міністерство охорони здоров'я України опублікувало відеозаписи про базові курси з домедичної допомоги в умовах воєнного часу для цивільних осіб.

Про це МОЗ повідомило в Мережі.

З курсів можна дізнатись основне про допомогу у воєнний час:

в яких зонах безпечно надавати допомогу;

як правильно виявити та зупинити критичну кровотечу;

особливості накладання турнікету, затискальних пов’язок, накладання тампонади;

як забезпечити прохідність дихальних шляхів;

що робити при травмах ока.

Переглянути відеокурс про надання домедичної допомоги в умовах воєнного часу для цивільних осіб можна тут:

Відео порятунку людини при критичних кровотечах можна переглянути тут: