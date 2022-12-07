МОЗ рекомендує призупинити планові операції та планову госпіталізацію: що сталося

МОЗ рекомендує обласним військовим адміністраціям розглянути питання щодо призупинення планових операцій у зв’язку з масованими обстрілами армії Росії. Рішення ухвалили, бо готують систему охорони здоров’я до можливого додаткового навантаження через знеструмлення.

Про це йдеться на сайті МОЗ.

"Тимчасово призупиняються планові операції (ті, що не потребують негайного втручання, оскільки немає загрози для життя чи значного погіршення здоров’я пацієнта) та планова госпіталізація до закладів охорони здоров’я. Вони будуть проведені при стабілізації ситуації з енергопостачанням й, відповідно, можливістю забезпечити необхідною медичною допомогою на належному рівні більшу кількість пацієнтів", - йдеться у повідомленні.

Попри це, наголошують у міністерстві, всю невідкладну медичну допомогу будуть надавати пацієнтам у повному обсязі. Також екстрені втручання та термінові операції проводитимуться в належні терміни.

У МОЗ наголошують, що рішення щодо плановості або ургентності операції може ухвалювати виключно лікар.

"Через загрозу блекауту Міністерство охорони здоров’я вже розробило для медзакладів алгоритм дій із підготовки й реагування на можливе припинення енерго-, водо- та теплопостачання, у тому числі — забезпечення необхідної допомоги пацієнтам у невідкладних станах", - зауважують у міністерстві.

Нагадаємо, раніше сам голова МОЗ Віктор Ляшко заявляв, що лікарні в Україні не зачинятимуться навіть в умовах блекауту. Однак медустановам необхідно буде скоротити кількість приміщень, що використовуються.

Читайте також: