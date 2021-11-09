МОЗ розширило перелік професій з обов'язковою вакцинацією проти коронавірусу: хто у списку

Наказ набирає чинності 9 грудня 2021 року.
Перелік професій, для яких щеплення проти COVID-19 є обов’язковим, розширило Міністерство охорони здоров'я України (МОЗ). У разі відмови від щеплення, таким працівникам загрожує відсторонення від роботи без збереження заробітної плати.
Про це повідомляє МОЗ.
Згідно з наказом, до освітян та працівників центральних та місцевих органів влади, які підлягають обов’язковій вакцинації проти COVID-19 на період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, додаються, за словами голови МОЗ:
- Працівники підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади
- Працівники установ та закладів, що надають соціальні послуги, закладів захисту прав дітей, реабілітаційних закладів
- Працівники підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави ("Укрпошта", "Укрзалізниця" та інші).
Наказ набирає чинності 9 грудня 2021 року.
Працівники вищезазначених установ, які не щепляться проти COVID-19 протягом цього періоду, будуть відсторонені від роботи без збереження заробітної плати. Ті з них, хто має абсолютні протипоказання до проведення щеплень, не підлягатимуть обов'язковій вакцинації.
"Зазначу, що наша стратегія обґрунтована та логічна. Поступово запроваджуються вимоги вакцинації для усіх професій, що пов’язані з великою кількістю контактів між людьми або виконання критично важливих для країни функцій", - сказав голова МОЗ Віктор Ляшко на брифінгу.
Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.
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