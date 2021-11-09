МОЗ розширило перелік професій з обов'язковою вакцинацією проти коронавірусу: хто у списку

МОЗ розширило перелік професій з обов'язковою вакцинацією проти коронавірусу: хто у списку

Наказ набирає чинності 9 грудня 2021 року.

Перелік професій, для яких щеплення проти COVID-19 є обов’язковим, розширило Міністерство охорони здоров'я України (МОЗ). У разі відмови від щеплення, таким працівникам загрожує відсторонення від роботи без збереження заробітної плати.

Про це повідомляє МОЗ.

Також читайте На Львівщині відсторонили від роботи 17 невакцинованих чиновників

Згідно з наказом, до освітян та працівників центральних та місцевих органів влади, які підлягають обов’язковій вакцинації проти COVID-19 на період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, додаються, за словами голови МОЗ:

Працівники підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади

Працівники установ та закладів, що надають соціальні послуги, закладів захисту прав дітей, реабілітаційних закладів

Працівники підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави ("Укрпошта", "Укрзалізниця" та інші).

Наказ набирає чинності 9 грудня 2021 року.

Працівники вищезазначених установ, які не щепляться проти COVID-19 протягом цього періоду, будуть відсторонені від роботи без збереження заробітної плати. Ті з них, хто має абсолютні протипоказання до проведення щеплень, не підлягатимуть обов'язковій вакцинації.

"Зазначу, що наша стратегія обґрунтована та логічна. Поступово запроваджуються вимоги вакцинації для усіх професій, що пов’язані з великою кількістю контактів між людьми або виконання критично важливих для країни функцій", - сказав голова МОЗ Віктор Ляшко на брифінгу.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Читайте також:

Новини України: невакцинованих чиновників та педагогів відсторонюватимуть від роботи

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання