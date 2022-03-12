МОЗ скоординувало доставлення понад 500 тонн медикаментів від різних країн: деталі

Сьогодні міжнародна спільнота як ніколи згуртована навколо України.

Все більше медичного забезпечення прибуває в Україну від міжнародних партнерів. За 15 днів з моменту російського вторгнення до України вже надійшло понад 500 тонн медикаментів та медичних виробів на загальну суму понад 10,4 мільйона гривень.

Про це пише сайт Міністерства охорони здоров'я.

З 24 лютого по 9 березня МОЗ через закордонні дипломатичні установи скоординувало допомогу від таких країн як Польща, Латвія, Литва, Німеччина, Велика Британія, Ізраїль, Данія, Франція.

«Сьогодні міжнародна спільнота як ніколи згуртована навколо України. За ці два тижні ми отримали надпотужну підтримку від наших партнерів, які вже поставили на наші склади понад 500 тонн медичних виробів та ліків — і це тільки початок. Наразі ми розподіляємо цю гуманітарну допомогу між закладами охорони здоров'я в регіонах. Ми вдячні кожному, хто не залишився осторонь та підтримує українську медичну систему в такі складні для країни часи», — зазначив заступник міністра охорони здоров’я Олексій Яременко.

За його словами, найбільше допомоги від бізнесу було надано такими міжнародними компаніями: Teva, Bayer, Novonordisk, Pfizer, Nestle, Medtronic, Sanofi, Eric, «Біофарма», Stada, «Фармак», Galexis, Denk Pharma.

Також фармацевтичною продукцією нашу державу підтримують такі міжнародні організації як ВООЗ, UNICEF та «Лікарі без кордонів».

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До забезпечення необхідними медичними виробами українських закладів охорони здоров‘я також долучилися німецька університетська клініка Schleswig-Holstein та клініка Ernst von Bergman.

Окрім безпосередньо медичних виробів, Україна отримала ще 19 автомобілів швидкої допомоги від уряду Данії.

Ліки та медичні засоби, які надійшли з-за кордону вже розвезено центральними, південними та східними регіонами для забезпечення безперебійного функціонування там українських лікарень.

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