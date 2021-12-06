МОЗ виступає проти територіального обмеження інтернет-торгівлі та поштової доставки ліків, – Комаріда

Ініціатори запровадження такого обмеження наполягають на тому, що ліки є специфічним товаром.

Міністерство охорони здоров'я України виступає категорично проти внесеної профільним комітетом парламенту поправки до законопроєкту №5547 "Про лікарські засоби", що обмежує поштову доставку куплених онлайн ліків територією кожної області.

Про це повідомив перший заступник Міністра охорони здоров'я України Олександр Комаріда, пишуть "Українські новини".

Він поінформував також, що під час винесення законопроєкту до сесійної зали спірна поправка має розглядатися окремо, і міністерство наполягатиме на її виключенні.

"Міністерство охорони здоров'я України виступає проти цієї поправки. Зараз українці мають можливість легально замовити лікарські засоби в країнах Євросоюзу. Вводячи обмежувальну поправку на доставку лікарських засобів територією однієї області, ми штучно звужуємо доступ пацієнтів до необхідних їм медикаментів. Логіки у цьому та якихось поліпшень для пацієнтів я не бачу. Чому людина, наприклад, із Житомира не може замовити собі ліки, які є в аптеках Вінниці?", – повідомив Олександр Комаріда.

Він додав, що ініціатори запровадження такого обмеження наполягають на тому, що ліки є специфічним товаром, вимагають спеціальних умов зберігання та транспортування. Проте такі аргументи відповідно до позиції МОЗ є необґрунтованими щодо дистанційної торгівлі та поштової доставки безрецептурних медикаментів.

"Якщо ми говоримо про норми нового закону, йдеться виключно про доставку ліків з ліцензованих аптечних установ, де я не бачу ризиків фальсифікату чи контрабанди. Ми говоримо виключно про легальне поле, про легальну діяльність, яка ліцензується та контролюється державою. Ця поправка – це штучне звуження конкуренції, яке, в першу чергу, може призвести до того, що людям буде важче придбати потрібні ліки, до того ж, якщо людина не зможе замовити легальну доставку медикаментів з іншої області, вона зробить це нелегально за допомогою якихось посередників. тут якраз і виникають ризики. По-перше, вартість ліків буде істотно вищою. По-друге, посередник не зможе гарантувати якість доставки препаратів", — наголосив перший заступник міністра.

Олександр Комаріда акцентує увагу, що ця норма суперечить Європейському праву, зокрема Директиві Європарламенту №2001/83/ЄС, яка не передбачає будь-яких обмежень доставки ліків, особливо під час пандемії.

"Обмежувати доступ пацієнтів до будь-яких ліків, зокрема, антиковідних, неприпустимо, особливо для європейської країни у ХХІ столітті", – резюмував перший заступник міністра охорони здоров'я України Олександр Комаріда.

З позицією МОЗ солідарний Антимонопольний комітет України, який рекомендував парламенту виключити виправлення із законопроєкту.

"Впровадження територіального принципу дистанційної торгівлі може призвести до звуження територіальних кордонів ринків та кількості конкуруючих на них суб'єктів", – зазначили у відомстві, додавши, що запропонована норма перешкоджатиме входу на ринок нових операторів і може призвести як до обмеження прав споживачів на вибір ліків. так і до можливого зростання цін.