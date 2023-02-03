МОЗ за підтримки Favbet розпочало перше в країні дослідження з ігрової залежності

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Міністерство охорони здоров’я за підтримки Favbet розпочало перше масштабне дослідження залежності від азартних ігор в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Інституту психіатрії, судово-психіатричної експертизи та моніторингу наркотиків Міністерства охорони здоров’я України.

Суспільне дослідження здійснюється командою експертів, соціологів та науковців громадської спілки "Центр відповідальної гри" (RGC) та Інституту психіатрії, судово-психіатричної експертизи та моніторингу наркотиків МОЗ України за підтримки головного мецената - Favbet.

На основі вивчення ігрової поведінки осіб, які грають в азартні ігри, команда науковців, лікарів, психологів, юристів та соціологів установить критерії патологічної та проблемної ігрової поведінки й сформує "портрет" позитивного та проблемного гравця.

Це допоможе гемблінговим компаніям та лікарям своєчасно виявляти ознаки ризикової ігрової поведінки та запобігати ігровій залежності.

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Також результатом такої роботи стануть рекомендації для професійної медичної спільноти щодо застосовування протоколів лікування ігрової залежності.

Дослідження допоможе розробити інструментарій самовиявлення проблемної/патологічної ігрової поведінки у гравця і на основі критеріїв такої поведінки розробити алгоритм дій та рекомендації щодо самодопомоги для запобігання ризику виникнення залежності від азартних ігор.

Також дослідження має допомогти розробити рекомендації для організаторів грального бізнесу з виявлення гравців з проблемною/патологічною ігровою поведінкою та алгоритм дій відповідальних представників щодо допомоги таким людям.