МОЗ заборонив лікарні в Ужгороді вакцинувати від COVID: там зробили понад 1400 "анонімних щеплень"

МОЗ заборонив лікарні в Ужгороді вакцинувати від COVID: там зробили понад 1400 "анонімних щеплень"

Заклад перевірить ліцензійну комісію Міністерства.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко виключив із переліку лікарень, що щеплюють від коронавірусу, медзаклад на Закарпатті.

Про це очільник МОЗ повідомив під час брифінгу 10 грудня.

За його словами, у закладі організували "кабінет анонімних щеплень" для тих, хто спочатку отримав фальшивий СOVID-сертифікат про вакцинацію, але потім вирішив все ж отримати вакцину.

"У цей заклад від сьогоднішнього дня заборонено передавати вакцину, яку закупили за кошти державного бюджету або доставили в межах глобальної ініціативи COVAX", - пояснив Ляшко.

Додатково цей заклад перевірить ліцензійну комісію Міністерства щодо дотримання ліцензійних умов.

До слова, повідомлялося, що в медзакладі зробили понад 1400 щеплень. Їх проводили в Ужгороді цілодобово на вулиці Східній, 4/1 (медичний центр Prevention Hospital).

Як повідомлялося, анонімні щеплення, які почали робити на Закарпатті міністр охорони здоров'я назвав неприпустимими. Там крадькома, під псевдонімами щеплюють тих, хто купив фальшиві сертифікати про вакцинацію від коронавірусу. За два дні одумалося 52 закарпатців. Вони приходять вакцинуватися переважно вночі , щоб ніхто не бачив. У Департаменті охорони здоров’я Закарпатської області наголошували, що анонімну вакцинацію проводить приватна клініка. Вони не узгоджували цю ініціативу з місцевим Департаментом.

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