МОЗ закликало батьків терміново вакцинувати дітей перед школою: які щеплення потрібні
МОЗ України нагадало батькам про обов’язкові щеплення перед початком навчального року. Дізнайтесь, які вакцини потрібні для зарахування дитини до школи чи дитсадка.
Центр громадського здоров’я МОЗ України закликав батьків подбати про своєчасну вакцинацію дітей перед початком навчального року. Це не лише захищає дитину від небезпечних інфекцій, а й є обов’язковою умовою для зарахування до школи чи дитсадка.
У відомстві нагадують: під час медогляду лікар перевіряє наявність усіх щеплень відповідно до національного календаря.
Перелік обов’язкових щеплень:
гепатит B
туберкульоз
кір
епідемічний паротит
краснуха
дифтерія
правець
кашлюк
поліомієліт
гемофільна інфекція типу b
Якщо деякі щеплення пропущені, слід звернутися до сімейного лікаря або педіатра, щоб скласти індивідуальний графік вакцинації.
Чому це важливо:
щеплення захищають від тяжких інфекцій та ускладнень;
зменшують ризик поширення інфекцій у колективах;
формують колективний імунітет: за умови вакцинації 95% дітей поширення інфекцій майже неможливе.
МОЗ наголошує: своєчасна вакцинація — ключ до безпеки як окремої дитини, так і всього класу чи групи.
Нагадаємо, у столиці України виявлено новий субваріант "Омікрону" — Stratus (XFG). За словами фахівців, вірус швидко розповсюджується.