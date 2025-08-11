МОЗ закликало батьків терміново вакцинувати дітей перед школою: які щеплення потрібні

Щеплення / © Associated Press

Центр громадського здоров’я МОЗ України закликав батьків подбати про своєчасну вакцинацію дітей перед початком навчального року. Це не лише захищає дитину від небезпечних інфекцій, а й є обов’язковою умовою для зарахування до школи чи дитсадка.

У відомстві нагадують: під час медогляду лікар перевіряє наявність усіх щеплень відповідно до національного календаря.

Перелік обов’язкових щеплень:

гепатит B

туберкульоз

кір

епідемічний паротит

краснуха

дифтерія

правець

кашлюк

поліомієліт

гемофільна інфекція типу b

Якщо деякі щеплення пропущені, слід звернутися до сімейного лікаря або педіатра, щоб скласти індивідуальний графік вакцинації.

Чому це важливо:

щеплення захищають від тяжких інфекцій та ускладнень;

зменшують ризик поширення інфекцій у колективах;

формують колективний імунітет: за умови вакцинації 95% дітей поширення інфекцій майже неможливе.

МОЗ наголошує: своєчасна вакцинація — ключ до безпеки як окремої дитини, так і всього класу чи групи.

Нагадаємо, у столиці України виявлено новий субваріант "Омікрону" — Stratus (XFG). За словами фахівців, вірус швидко розповсюджується.