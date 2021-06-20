МОЗ запустило у Мережі "флешмоб" серед вакцинованих від коронавірусу: як долучитися

Про свою вакцинацію можна розповісти у соцмережі і додати до публікації рамку від МОЗ.

У Міністерстві охорони здоров'я України започаткували так званий флешмоб для українців, які вакцинувались від коронавірусу. Щеплених громадян закликали повідомляти про це у соцмережах, додаючи до головної світлини у профілі рамку із відповідним написом.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби МОЗ у Facebook.

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"В Україні вже зробили понад 2 мільйони щеплень від COVID-19, і якщо ви вже щепились або запланували похід у пункт вакцинації – розкажіть про це на своїй сторінці у соцмережах", – закликають у МОЗ.

Для цього, як пояснюється, користувачам Facebook необхідно написати пост і додати до світлини у профілі Facebook нову рамку МОЗ, яка має назву "Я вакцинуюсь".

Детальна інструкція зі встановлення тематичної рамки:

Перейдіть на сторінку www.facebook.com/profilepicframes.

Ліворуч у рядку пошуку знайдіть рамку, ввівши її назву "Я вакцинуюсь" або ім’я автора: МОЗ.

Оберіть потрібну рамку зі списку результатів.

Натисніть "встановити як аватар".

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"Усім хочеться повернутися до звичного життя, без обмежень їздити на відпочинок та бачитися з друзями! Щоб пришвидшити повернення - потрібен імунітет до коронавірусу", - додали у МОЗ.

Нагадаємо, в Україні за останню добу щеплено від коронавірусу 25 603 людини. Від початку вакцинальної кампанії щеплено 1 722 327 людей, з них отримали 1 дозу – 1 722 325 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 359 777 осіб.

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