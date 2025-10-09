- Дата публікації
Може переносити холеру та навіть оселитися в оці: в Україні помітили дуже небезпечну комаху (фото)
Хоча сама доросла муха-горбатка нешкідлива, саме її личинки є переносниками небезпечних захворювань.
В Україні помітили дуже небезпечну комаху. Мешканець Одеси побачив у своєму помешканні незвичайну муху. Її ідентифікували як муху-горбатку, яка небезпечна для людини.
Фото комахи, яка в Одесі залізла у житлове приміщення і почала розмножуватися, чоловік опублікував у Facebook-групі «Комахи України».
Дописувач попросив допомоги у визначенні мухи.
У коментарях користувачі пишуть, що найбільше ця комаха схожа на небезпечного шкідника плодоовочевої продукції — багатоїдної мухи-горбатки (Megaseli scalaris).
Схожа на дрозофілу, але має відмінності
Ця сапрофітна плодоовочева муха завдовжки 2-3 мм нагадує дуже розповсюджену в Україні плодову мушку — червонооку дрозофілу. Проте очі горбатки чорні, а тіло має виражений «горб». Пересувається муха-горбатка переважно переривчастими перебіганнями.
Здебільшого муха-горбатка потрапляє до України через фрукти, що завозять з інших країн. Комаха поширена у Туреччині, Іспанії, Італії, Португалії, Греції, частині територій Австрії і Німеччини, Африці тощо.
Холера, паразити тощо — чим загрожує потрапляння личинок горбатки в організм
Доросла комаха не несе загрози, а ось личинки можуть заражати людей та тварин. Ці мухи живляться продуктами й у них розмножуються. Це може бути соя, борошно, сир, суха риба, картопля, гриби тощо.
У разі проникнення в тіло людини личинки можуть викликати паразитарні хвороби:
Випадкове потрапляння яєць і личинок горбаток в систему травлення людини може стати причиною кишкової інфекції.
Крім того, муха здатна стати переносником холери.
У рідкісних випадках личинки можуть розвиватися в ранах, рогівці ока та урогенітальній системі людини.
