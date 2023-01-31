Може бути отруйним: лікарі застерігають від приймання популярного препарату

В українських аптеках є чимало різних препаратів від усіх хвороб. Більшість з них дійсно допомагають, проте трапляються препарати, які не лише не мають доказової лікувальної бази, але й можуть бути небезпечними. Читайте в матеріалі ТСН.ua, які ліки, на думку лікарів, краще не приймати.

Найбільше претензій лікарі висувають до гомеопатичних засобів, дієвість яких наукова спільнота не визнає, адже вони не мають доведеного лікувального ефекту.

На медичній сторінці в Instagram застерігають саме від застосування одного з таких препаратів. Назва його "Цинабсин".

Що відомо про цей гомеопатичний засіб

Цинабсин — продається в аптеках як комплексний гомеопатичний препарат, який можна приймати за гострого чи хронічного синусита (запалення придаткових пазух носа).

В ЛОР-клініці пропонують переглянути його склад, щоб зрозуміти, чи буде його приймання ефективним. В засобі містяться такі діючі речовини: Cinnabaris D3, Echinacea D1, Hydrastis D3, Kalium bichromicum D3.

Для звичайної людини приставка D3 нічого не говорить, але медики знають, що вона означає "десяткове розведення". Тобто, якщо є тридцять частин води, то на них припадає всього лише одна частина основної речовини. Цей принцип часто застосовується в гомеопатії.

2015 року Національною радою здоров'я та медичних досліджень Австралії були опубліковані результати щодо ефективності гомеопатії. Тоді було проаналізовано 1800 досліджень, які показали, що не було виявлено жодного захворювання, за якого гомеопатичні засоби були ефективнішими за плацебо (таблетки-пустушки).

Чому цей препарат може бути небезпечним

Найцікавіше, що до складу препарату Цинабсин також входить речовина цінабаріс — це червоний сульфід ртуті. І його тут міститься цілих 85%. Сполуки ртуті дуже токсичні для людини. Хоча виробник гомеопатичного засобу і запевняє, що не варто боятися отруйних властивостей ртуті, тому що їх використовують в надмалих дозах.

Медики запевняють, немає жодних даних того, що гомеопатичні препарати дієві. А суб'єктивний позитивний досвід, найчастіше, можна пояснити природним перебігом захворювання.

Наприклад, зазвичай ГРВІ проходить через тиждень. Приймаючи гомеопатичні препарати, пацієнт може помилково вважати, що виздоровлення наступило через це.

Також важко спрогнозувати, як Цинабсин буде взаємодіяти з іншими ліками. Тому не варто експериментувати на собі та своєму здоров'ї. Краще приймати ті препарати, ефективність яких була доведена клінічно. Особливо з урахуванням того, що до складу цього гомеопатичного засобу входить така небезпечна і отруйна речовина, як ртуть.