Може бути в психлікарні: нові подробиці викрадення чоловіка співробітниками ТЦК, якого жінка шукає від листопада

Жінка від листопада 2023 року розшукує свого чоловіка, якого затримали представники ТЦК та СП у Хусті на Закарпатті.

Ярослава Горшкова – дружина зниклого військовозобов’язаного Микити Горшкова – досі шукає свого чоловіка, з яким вона останній раз спілкувалась 19 листопада 2023 року. Коли він перебував у місті Хуст на Закарпатті, його примусово забрали працівники районного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

Жінка розповіла про це у відео, яке виклала у Facebook.

"Пошук продовжується! Мене звати Ярослава Горшкова, продовжую пошук свого чоловіка Горшкова Микити Ігоровича (7.06.1989 р). Після розголосу вдалося нарешті отримати відповіді від РТЦК Хуст з помилкою в даті запиту мого адвоката (Запит від 12.12.23, а у відповіді запит від 5.01.24). Стало відомо, що через 20 хв. після приїзду в Хуст, мій чоловік опинився в РТЦК Хуст, де перебував 2 години 15 хв і потім начебто був відпущений. Потім ВСП Ужгорода знайшло рішення суду від 12.12.23 про те, що мій чоловік підписав зізнання о 13:25 18.11.23, через годину після виходу з РТЦК Хуст за 40 км від м. Хуст про спробу переходу державного кордону. Після чого начебто був відпущений, але є одне але", - йдеться у дописі жінки.

За словами Ярослави, від 25 листопада 2023 року, коли вони написала заяву, прикордонники Закарпаття казали, що вони не фіксували жодних адмінпорушень і штрафів щодо нібито спроби незаконного переходу кордону її чоловіком – Микитою Горшковим. Вона також додала, що людина, яка представилася адвокатом РТЦК м. Хуст, натякала на те, що її чоловік може бути десь в психіатричній лікарні або в диспансері.

"На даний час прикордонники не надають відповіді на офіційні запити, хоча слідчий каже, що дзвонить їм щодня. Прошу Президента України Володимира Зеленського, Міністра Внутрішніх Справ Ігоря Клименка, Міністра Оборони Рустема Умєрова розібратися в ситуації і допомогти мені, матері двох неповнолітніх дітей в декреті, все ж знайти свого чоловіка", - звернулась жінка.

Ярослава також додала, що її чоловік – не ухилянт. Адже у травні 2022 року він проходив військово-лікарську комісію і був визнаний придатним.

"Також адвокату казали, що я маю записати вибачення за винесення моєї проблеми в публічний простір. Нагадаю, що до мого відео мого чоловіка не хотіли взагалі шукати і надавати мені будь-які відповіді. Прошу розповсюдити моє відео з метою покращення ефективності в роботі державних органів, які мають виконувати свою роботу в межах закону", – резюмувала Ярослава Горшкова.

Нагадаємо:

Народний депутат від "Слуги народу" Георгій Мазурашу першим розповів про цей скандальний випадок щодо викрадення військовозобов’язаного чоловіка у Закарпатській області працівниками Територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

До нього звернулась жінка та мама двох дітей, яка вже понад місяць шукає зниклого чоловіка після зустрічі з представниками військкомату у Хусті.

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