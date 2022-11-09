"Може лежати на дивані в розпал робочого дня": дружина Арестовича - про те, що її дратує в чоловікові

Радник Офісу президента Олексій Арестович може лежати посеред робочого дня на дивані й читати.

Про це розповіла його дружина Анастасія Арестович в інтерв’ю проєкту "Олицкая".

Анастасія зазначила, що на відміну від багатьох українців, її в Олексієві нічого не дратує.

"Сама собі не вірю, це просто унікальний випадок. Спочатку мене дратувала його легкість. Олексій дуже легко змінює напрямок. Мене дивувало, що він може в розпал робочого дня лежати на дивані й читати. Мені було дискомфортно, тому що за вікном кипить життя, а ти тут лежиш", — пригадала вона.

Анастасія запевнила, що не вважає свого чоловіка нарцисом, незважаючи на те, що в соцмережах думають інакше і вже створили чимало мемів на цю тему.

"Це прояв здорової самооцінки. У стосунках я не відчуваю, що він нарцис. Нарцисизм, себелюбство бачать люди, які мають питання з самооцінкою. Завжди дратує в іншій людині те, з чим маєш труднощі. Тому у людей, у яких із самооцінкою все добре, до Олексія таких претензій немає", — переконана Анастасія.

Раніше Анастасія Арестович прокоментувала популярність свого чоловіка серед жінок. Вона сказала, що радник ОП був відомий ще тоді, коли вони познайомилися, і любов жінок до Арестовича її лише тішить.

Також вона розповіла про спільні поїздки з Арестовичем до зони АТО.

Нагадаємо, що Олексій і Анастасія разом у шлюбі від 2015 року. Вони виховують доньку Вероніку і сина Олександра. Також у Арестовича є донька Аеліта від першого шлюбу.