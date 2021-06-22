Може мати тяжчі наслідки: у НАН попередили про загрозу стрімкого поширення штаму Delta в Україні

В Україні "індійський" штам може мати тяжкі наслідки.

В науковців НАН викликає занепокоєння швидке поширення так званого індійського штаму "Дельта" в європейських країнах. У разі його потрапляння до України, ця мутація коронавірусу може розповсюдитися регіонами швидше, аніж у західних сусідів, та мати тяжчі наслідки.

Про це йдеться в повідомлення Національної академії наук (НАН) України.

Науковці кажуть, що у країнах, де "індійський" штам коронавірусу уже став домінантним, спостерігається швидке погіршення епідемічної динаміки. А в інших європейських країнах він швидко витісняє інші.

"Очікується, що до кінця літа він домінуватиме на всій території Європи. Країни, в яких "Дельта" вже домінує, відрізняються тим, що останній пік вони пройшли приблизно в січні 2021 року і не мали весняного піку подібно до країн Східної Європи – таких, як Україна, Польща, Румунія, Угорщина", - сказано в повідомленні.

Утім, в НАН попереджають, що через низький рівень вакцинації населення в Україні та велику міграцію з РФ штам "Дельта" може розповсюдитися регіонами швидше, аніж у західних сусідів, та мати тяжчі наслідки.

"Послаблення щодо тих, хто прибуває з тимчасово окупованих територій, запропоновані урядом України, посилюють ризики швидшого спалаху на Сході країни, спричиненому штамом "Дельта", - заявили у НАН.

Нагадаємо, у ВООЗ заявили, що індійська мутація коронавірусу "Дельта" - це найшвидший і найбільш пристосований штам, який може "вбити найуразливіших людей".

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