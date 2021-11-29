Може місяцями жити й змінюватися: Комаровський розповів, кому найбільше загрожують мутації COVID-19

Комаровський назвав організми людей із слабким імунітетом найсприятливішим середовищем для мутацій коронавірусу.

"Найбільш ідеальним об'єктом для мутацій" коронавірусу є люди зі слабкою імунною системою.

Про це розповів кандидат медичних наук і відомий педіатр Євген Комаровський в ефірі "Україна 24".

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"Наприклад, ВІЛ-інфіковані. Як це не парадоксально, вірус вбиває здебільшого людей із добрим імунітетом", – пояснив він.

За його словами, коронавірус в організмі зі слабкими імунітетом може жити місяцями й мутувати. Комаровський уточнив, що COVID-19 мутує, зокрема, в організмі людей, у яких мало антитіл.

"Ми всі маємо розуміти, в чому полягає механізм мутації. Якщо у людини немає в організмі взагалі жодних антитіл, не треба вірусу мутувати, він просто викликає хворобу. Якщо антитіл багато, і вони нейтралізують, то вірус теж не може мутувати, він просто не може починати розмножуватися. Мутації відбуваються в організмі людей, у яких невелика кількість антитіл або вони нечітко збігаються", – уточнив відомий лікар.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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