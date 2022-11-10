Може намести до пів метра снігу: синоптики здивували прогнозом погоди на наступний тиждень

Від наступного тижня до України прийде похолодання. Щобільше - до наступних вихідних навіть може засніжити.

Про це попередила синоптикиня Наталка Діденко.

"Похолодання очікується з наступного тижня. А ближче до наступних вихідних, 18-19 листопада, можливий сніг", - спрогнозувала вона.

Про холодну та снігову погоду попереджає і народний синоптик Стас Щедрін. За його словами, до України йдуть морози та сніг - "намести може до пів метра". Втім, де саме може засніжити, він поки не зміг сказати.

"Від 14 числа до України з північного-сходу надійде холодне арктичне повітря. Внаслідок цого очікується значне похолодання до -2-5 градусів вдень та до -6-11 ночами. В Україні може дуже захурделити, намести може до 20-40 сантиметрів снігу", - розповів синоптик.

Натомість до наступного понеділка, 14 листопада, в Україні буде відносно тепло - 8-10 градусів тепла, а на заході - до +14.

Тим часом завтра, 11 листопада, Наталя Діденко попереджає про дощову погоду. "Невеликі опади будуть вночі у західних областях, а вдень на півночі, місцями у центральній частині країни та на Одещині". Дощитиме у п'ятницю також у Києві.

Як повідомляломя, сніг та морози до мінус 5-11° вдарять в Україні вже цього місяця. Грудень майже увесь буде з мінусом і вдень, і вночі. Водночас вночі в середині місяця температура опускатиметься до мінус 16-17° та навіть 20° на півночі країни.

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