Може намести до пів метра снігу: синоптики здивували прогнозом погоди на наступний тиждень

До України йде арктичне повітря.
Від наступного тижня до України прийде похолодання. Щобільше - до наступних вихідних навіть може засніжити.
Про це попередила синоптикиня Наталка Діденко.
"Похолодання очікується з наступного тижня. А ближче до наступних вихідних, 18-19 листопада, можливий сніг", - спрогнозувала вона.
Про холодну та снігову погоду попереджає і народний синоптик Стас Щедрін. За його словами, до України йдуть морози та сніг - "намести може до пів метра". Втім, де саме може засніжити, він поки не зміг сказати.
"Від 14 числа до України з північного-сходу надійде холодне арктичне повітря. Внаслідок цого очікується значне похолодання до -2-5 градусів вдень та до -6-11 ночами. В Україні може дуже захурделити, намести може до 20-40 сантиметрів снігу", - розповів синоптик.
Натомість до наступного понеділка, 14 листопада, в Україні буде відносно тепло - 8-10 градусів тепла, а на заході - до +14.
Тим часом завтра, 11 листопада, Наталя Діденко попереджає про дощову погоду. "Невеликі опади будуть вночі у західних областях, а вдень на півночі, місцями у центральній частині країни та на Одещині". Дощитиме у п'ятницю також у Києві.
Як повідомляломя, сніг та морози до мінус 5-11° вдарять в Україні вже цього місяця. Грудень майже увесь буде з мінусом і вдень, і вночі. Водночас вночі в середині місяця температура опускатиметься до мінус 16-17° та навіть 20° на півночі країни.
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