"Може написати "Слава Росії": у Тернополі 7-річному переселенцю відмовилися видавати книжки у бібліотеці

У Тернополі в обласній бібліотеці для дітей директорка відмовилась видавати книжки 7-річному хлопчику з Харкова, заявивши, що він, як переселенець, "може написати "Слава Росії" у книжках.

Про це у Facebook розповіла мама Святослава та українська журналістка Катерина Посохова.

Як розповіла Катерина, її 7-річний син Святослав дуже любить читати і понад два роки ходив до міської бібліотеки біля школи у Тернополі, де жодних нарікань на нього не було.

Однак під час чергового візиту школяру порадили звернутися до обласної бібліотеки.

"І ось тут ми дізналися, що дитина в Тернополі "не своя", а які можуть бути книги для не своїх? За 2 обрані книги (старенькі і в ганебному стані) на абонементі нам виставили рахунок у 600 грн. Така, типу, застава, бо довіри до нас нема. Ми щиро здивувалися. На що почули оце все про "можете написати "слава росії", такі як ви вже багато книг у нас потягли". Але ж які ми? Офіційно зареєстровані в місті, працюємо, навчаємось – дитина в місцевій школі, має відмінні успіхи", - розповіла подробиці Катерина Посохова.

Мама Святослава опублікувала фото директорки Тернопільської обласної бібліотеки для дітей і її заступниці, які побоюються видавати книжки її сину.

Директорка Тернопільської обласної бібліотеки для дітей і її заступниця Фото/Facebook: Катерина Посохова

"Сказати, що Свят засмутився – це нічого не сказати. При нас видають дітям книги без проблем, але не йому. Годинна розмова про неприпустимість дискримінації. Заступниця директорки здається – книги дають на загальних засадах, але настрій зіпсовано. Прочитали. Приходимо здавати – вчасно, книги цілі. Перше, що каже бібліотекар – більше вам книг без застави не дамо. Чому? Розмовляйте з директоркою – так написали на вашому формулярі", - розповіла мама хлопчика.

Далі, за словами журналістки, знову тривала розмова з директоркою, її заступницею. І знову прозвучали заяви про переселенців, "яким не можна довіряти хоч скільки б вони жили в Тернополі".

"Намагаюсь спокійно апелювати до Конституції, де всі громадяни рівні тощо. У відповідь – або платіть, або ідіть, або поліцію викликаємо. Засумнівалась в адекватності дій адміністрації, зі співробітників хіба прибиральниця – пошепки уточнила у іншої співробітниці, чи точно в бібліотеці правильно поводяться", - зазначила Катерина Посохова.

Нагадаємо, на Харківщині колишня вчителька молодших класів здавала окупантам українських патріотів.

Читайте також провідні новини дня: