Може не вистачити до вечора: в лікарнях Одеси критична ситуація з киснем для пацієнтів з COVID

Може не вистачити до вечора: в лікарнях Одеси критична ситуація з киснем для пацієнтів з COVID

Чи не щодня хворі потребують більше кисню.

В одеських COVID-лікарнях складається критична ситуація з киснем для інфікованих: його може не вистачити вже до сьогоднішнього вечора.

Про це з посиланням на засідання оперативного штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації Одеської міськради повідомляє РБК.Україна.

"Через брак кисню з міста Курахове до Одеси виїхала машина, яка привезе до лікарень 18 тонн. Однак, є проблема - машина прибуде до міста не раніше, ніж за12 годин. Кисень уже потрібен. Без нього нам до вечора не вистачить. Ми кожен день "управляємо" киснем в ручному режимі", - повідомив директор департаменту охорони здоров'я Одеської міськради Левон Нікогосян.

За його словами, 1 листопада дві тони кисню завезли до інфекційної лікарні. Крім того. доставка відбудеться до ще трьох міських медзакладів.

Утім, це не покрию всю необхідність. Приміром, 31 жовтня директор департаменту охорони здоров'я Одеської міськради Левон Нікогосян. "Кожного дня потреби в кисні зростають", - заявив Нікогосян.

Як повідомлялося, в Одеській області зафіксували найбільшу кількість хворих на COVID-19 в Україні протягом 31 жовтня. Коронавірус підтвердили у 1 281 людей. Смертей від ускладнень минулої доби не було, одужали 597 громадян.

Читайте також:

У МОЗ назвали області, де побачили стабілізацію ситуації з COVID-19

Народила сина і за 11 днів пішла з життя: у Києві потребує допомоги родина вчительки, яка померла від коронавірусу

у Києві потребує допомоги родина вчительки, яка померла від коронавірусу В Україні штам коронавірусу "Дельта" дедалі частіше вражає дітей: перебіг і симптоми

Коронавірус в Україні: коли закінчаться перебої з постачанням кисню до лікарень Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання