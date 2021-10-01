Може перебувати в столиці: поліція Дніпра розшукує зниклого безвісти чоловіка (фото)

Чоловік не виходить на зв'язок з 27 вересня.

У Дніпрі правоохоронці розшукують 41-річного Максима Андріуца, який виїхав з дому на автомобілі і зник безвісті.

Про це повідомили в пресслужбі Нацполіції області.

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Як стало відомо, чоловік ще 27 вересня виїхав з дому на автомобілі Ford Escape. Додому громадянин все ще не повернувся, де він зараз перебуває — невідомо.

Його прикмети: на вигляд близько 40 років, зріст 174 сантиметри, середньої статури, коротко стрижений. Був одягнений у коротку чорну куртку, чорні штани, темний светр. З собою у нього також була чорна шкіряна сумка через плече. З будинку виїхав на автомобілі Ford Escape з номерним знаком АЕ1108ОР.

Перебувати чоловік, імовірно, може в Києві або Київській області.

“Якщо у вас є будь-яка інформація про Максима Андріуца, яка допоможе пришвидшити його розшук, просимо повідомити її до відділення поліції № 2 Дніпровського районного управління поліції за номером: (098) 212 36 60”, — підкреслили в пресслужбі Нацполіції.

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