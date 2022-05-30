"Може початися паніка": політолог пояснив, чому європейським лідерам не варто телефонувати Путіну

"Може початися паніка": політолог пояснив, чому європейським лідерам не варто телефонувати Путіну

Телефонні розмови з Путіним, які час від часу влаштовують європейські лідери додають йому самовпевненості і значущості.

Європейські лідери, зокрема Олаф Шольц та Еммануель Макрон, які часто телефонують до Путіна, наводять його на думку, що його підтримують.

Про це в ефірі 24 каналу сказав політолог Петро Олещук.

Він підтримує думку, що "розмови Шольца та Макрона з лідером Кремля прокладають шлях новому насильству від Путіна". На думку експерта, політикам краще взагалі ігнорувати Путіна і робити вигляд, що його взагалі не існує.

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"Бо цими розмовами вони підтримують це маніакальне правління диктатора. Путін починає вважати, що він дійсно такий важливий, бо до нього телефонують та хочуть поговорити", – пояснює Олещук.

Він вважає, що якщо ніхто з європейських лідерів не телефонуватиме йому хоча б впродовж кількох тижнів чи місяця, в Путіна почнеться паніка.

"Це буде реальним індикатором, що щось він робить не те. А так, якщо він кожного дня чи тижня спілкується з лідером якоїсь країни, то це підтримує його переконанню, що він все робить правильно, але треба трохи дотиснути", – сказав він.

За словами Олещука, балаканина політиків з Путіним не покращує ситуацію в Україні і це - серйозна проблема.