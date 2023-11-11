Може пришвидшити контрнаступ та зменшити втрати: розробник безпілотника "Довбуш" створив універсальний наземний дрон

Розробник українських безпілотників "Довбуш" Володимир Яценко створив універсальний наземний дрон, який може транспортувати поранених, перевозити боєкомплект, робити розмінування, а також заміновувати території.

Про це Яценко розповів в ефірі телемарафону "Єдині новини".

"Моє власне враження, що нашому контрнаступу суттєво не вистачає наземних дронів. Наші сподівання на потужні танки, "Леопарди", на потужні бронетранспортери та машини для розмінування, на жаль, не виправдали себе у повній мірі. Чому? Все, що велике та потужне, є, безумовно, дуже вразливим у сучасній війні. На жаль, вони також знищуються російськими дронами-камікадзе, хоча вони й на голову кращі за російські танки Т-72 чи Т-80. Тому сучасна парадигма війни – це зменшення розмірів у всьому. Зменшення розміру у літаках, у БПЛА, у наземних дронах, у дронах, які працюють на воді та під водою. Ось цей напрямок, який до речі визначив пан Залужний у своєму есе, він критично важливий зараз для нашої армії. Тому зараз ми вже на завершальному етапі нашої нової розробки – це колісні наземні дрони, які будуть використовуватися на "нулі". Дія – більше 10 кілометрів. Термін роботи – чотири години. Це універсальний модуль, який може і транспортувати поранених, і перевозити боєкомплект, і робити розмінування, а також заміновувати території. Тобто всі основні завдання, які зараз виконують штурмові підрозділи на тому ж Запорізькому або Бахмутському напрямку, безумовно могли б вирішуватися за допомогою цих дронів. У мене зараз дуже багато звернень – "хлопці, давайте, ми навіть готові платити гроші, щоб отримати їх якомога швидше". Ми самі теж зараз дуже форсуємо цей напрямок, розуміючи, наскільки він важливий. Особливо, в плані розмінування. Бо від нього залежить, як швидко буде просуватися наша армія, та які втрати ми будемо нести", - розповів Яценко.

Розробник зазначив, що, на відміну від великих машин для розмінування, які легко вражаються ворожими дронами або артилерією, наземні дрони непомітні та достатньо легкі, щоб не боятися протитанкових або протипіхотних мін.

"Нам дали дуже гарні машини для розмішування, але по суті це ті ж танки, до яких причеплено додаткове устаткування. І ці машини, на жаль, не можуть виконувати свої функції, бо як тільки вони виїжджають по ним або працює ворожа артилерія, або летять "Ланцети". На відміну від них, наземний дрон дуже легенький, на його вагу не спрацьовує протитанкова міна, і цьому дрону не дуже страшні протипехотні міни. Він тягне за собою спеціальне обладнання. За один прохід він може розмінувати полосу довжиною понад 100 метрів і шириною десь 5 метрів. І таким чином на 200, 300, 400 метрів може прорубувати проходи в мінних полях, які створив ворог. Обладнання, яке чіпляється до цього дрону, не досить складне. Найскладніше – це зв'язок. Бо зараз питання №1 – це мати якісний, стійкий до РЕБу зв'язок. Коштує такий дрон в масовому виробництві приблизно 300-350 тисяч гривень. Крім того, що дрон низенький та непомітний, він має також спеціальні накладки, які захищають його від стрілецької зброї. Так просто його вразити неможливо", - резюмував Яценко.

Нагадаємо, "Шершні Довбуша" взяли у полон окупанта за допомогою дрона.

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