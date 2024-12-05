Може, самогубство?: в Одесі мерія розбиралася, чому померла білка в зоопарку

На сесії Одеської міської ради 4 грудня порушили питання щодо смерті тварин в місцевому зоопарку, проте обговорення перетворилося майже на фарс.

Про це стало відомо з онлайн-трансляції.

Депутати запросили на сесію директора Одеського зоопарку Ігоря Белякова, щоб він пояснив, для чого звіринець купує нових тварин і чому померли вже ті, що живуть у звіринці.

"Три риби померли від здуття живота. Насправді вони не можуть померти від вздуття – це симптом хвороби. Всі ці риби чи тварини коштують певні кошти. Риби монодактілі померли від старості – 9 штук за один день. Дуже дивна історія. Чи ара зеленокрила, жако папуга померли від інфекції легень внаслідок вибухів, хоча на той момент навіть війни не було. Білка померла від падіння. Як білка може померти від падіння? Це ваші офіційні акти", – заявила депутатка Анастасія Большедворова.

Одеський міський голова Геннадій Труханов жартома запитав, чи могла білка закінчити життя самогубством. Після цього залою міськради прокотився гучний сміх.

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