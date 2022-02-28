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Може спалахнути автозаправка: на Миколаївщині перекинувся і загорівся бензовоз біля АЗС (фото)

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Може спалахнути автозаправка: на Миколаївщині перекинувся і загорівся бензовоз біля АЗС (фото)

Управління ДСНС у Миколаєвській області

Пожежники намагаються ліквідувати загорання.

У м. Первомайськ Миколаєвської області, за попередньою інформацією, на вул. Київській перекинувся на бік бензовоз, внаслідок чого стався розлив палива із подальшим загоранням. Пожежа розкинулась на площу 150 кв.м.

Про це повідомила пресслужба ДСНС України.

"Існує загроза перекидання вогню на автозаправну станцію, яка розташована неподалік. На місці працюють вогнеборці. Додатково залучено відділення місцевої пожежної охорони Підгородна та автоцистерна військової частини. Роботи з ліквідації пожежі тривають", - йдеться у повідомленні.

© Управління ДСНС у Миколаєвській області
Управління ДСНС у Миколаєвській області

Деталі і обставини пожежі наразі з'ясовують експерти.

© Управління ДСНС у Миколаєвській області
Управління ДСНС у Миколаєвській області

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