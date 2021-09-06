"Може статися трагедія на всю Україну": у Вінниці зекономили на вчительці і забарикадували першокласників у класі

"Може статися трагедія на всю Україну": у Вінниці зекономили на вчительці і забарикадували першокласників у класі

Міське управління освіти в цілях економії на вчительці і буквально забарикадували клас партами.

У Вінниці школа №21 потрапила у скандал. Міська влада вирішила скоротити одну ставку вчителя молодших класів і завантажила інший клас "по саму зав'язку".

Про кричущу ситуацію, що склалася, написала мама одного із учнів цього класу в групі "Батьки SOS" Ірина Вітвицька.

Як розповідає жінка, підкріплюючи свої слова фото, зараз батьки першачків 21-ї школи у Вінниці живуть "на нервах". Все через те, що їхніх дітей буквально забарикадували у класі. Парти НУШ розмістили наскільки близько одна від одної, що дітям не те що ходити між рядами, сидіти тісно.

"У нас немає відстані до задньої стіни шафи, хоч має бути 65 см. У нас немає проходів між частиною парт заднього ряду, а там де є - вони максимум 40 см (мають бути 50). Діти втиснуті у проміжки 20-25 см (має бути 50) і їхні коліна впираються в передню стінку парти. За будь-якої екстреної евакуації це буде ще одна трагедія на всю Україну. Але ми краще потім шукатимемо винних, аніж зараз будемо запобігати цій ситуації", - написала Ірина Вітвицька.

За словами жінки, закон України обмежує кількість дітей в класі до 30. Площа їхнього класу згідно з санітарними нормами, взагалі може вмістити лише 22 учні, а їх у класі 36.

"Поруч у нас порожній клас. Просто порожній. Це -абсурдно. Це - смішно. Це - несправедливо і боляче. Тому, що місто не хоче затвердити нам два перших класи і погодити фінансування ще однієї ставки вчителя. Замість того, воно 31 серпня звільняє з нашої школи "зайвого" учителя. Ми місяць писали звернення, були тричі у відділі освіти. Нам казали, що в нашу школу не йдуть через низький рівень освіти", - розповіла жінка.

За словами мами першокласника, батьки написали звернення до Міністерства освіти України, є також депутатські звернення до міського голови.

Батьки - користувачі Мережі обурилися побаченим:

У нас все через одне місце! Ніхто не врахував, що приміщення не розраховані на таку кількість меблів, в класах повинно бути по 15 людей не більше, тоді б і було більш менш. А так в старі класи впихнули по 30-35 парт окремих, звичайно місця немає! А де зона ігор, зона шаф з методичними матеріалами?

Це просто жах. Ставлять на дітях і батьках експерименти. Ніякої поваги і людського ставлення, тільки фінансова вигода.

У нас те ж саме. 37 осіб, пройти неможливо. А про те щоб зробити посеред класу ігрову зону як по НУШу і мови бути не може, тому що друга зміна і 37 парт!

У нас в Борисполі була схожа ситуация, батькі пройшли три виконкоми, залучали ТБ, купу нервів витрачено, але додатковий клас був відкритий.

Нагадаємо, що на Полтавщині, в селі Шепелівка, учні прийшли на свято Першого дзвоника до школи, якої юридично вже не існує. Як пояснило керівництво громади, заклад оптимізували та закрили.

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