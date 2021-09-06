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"Може статися трагедія на всю Україну": у Вінниці зекономили на вчительці і забарикадували першокласників у класі

"Може статися трагедія на всю Україну": у Вінниці зекономили на вчительці і забарикадували першокласників у класі

фото: Ірина Вітвицька

Міське управління освіти в цілях економії на вчительці і буквально забарикадували клас партами.

У Вінниці школа №21 потрапила у скандал. Міська влада вирішила скоротити одну ставку вчителя молодших класів і завантажила інший клас "по саму зав'язку".

Про кричущу ситуацію, що склалася, написала мама одного із учнів цього класу в групі "Батьки SOS" Ірина Вітвицька.

Як розповідає жінка, підкріплюючи свої слова фото, зараз батьки першачків 21-ї школи у Вінниці живуть "на нервах". Все через те, що їхніх дітей буквально забарикадували у класі. Парти НУШ розмістили наскільки близько одна від одної, що дітям не те що ходити між рядами, сидіти тісно.

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"У нас немає відстані до задньої стіни шафи, хоч має бути 65 см. У нас немає проходів між частиною парт заднього ряду, а там де є - вони максимум 40 см (мають бути 50). Діти втиснуті у проміжки 20-25 см (має бути 50) і їхні коліна впираються в передню стінку парти. За будь-якої екстреної евакуації це буде ще одна трагедія на всю Україну. Але ми краще потім шукатимемо винних, аніж зараз будемо запобігати цій ситуації", - написала Ірина Вітвицька.

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За словами жінки, закон України обмежує кількість дітей в класі до 30. Площа їхнього класу згідно з санітарними нормами, взагалі може вмістити лише 22 учні, а їх у класі 36.

"Поруч у нас порожній клас. Просто порожній. Це -абсурдно. Це - смішно. Це - несправедливо і боляче. Тому, що місто не хоче затвердити нам два перших класи і погодити фінансування ще однієї ставки вчителя. Замість того, воно 31 серпня звільняє з нашої школи "зайвого" учителя. Ми місяць писали звернення, були тричі у відділі освіти. Нам казали, що в нашу школу не йдуть через низький рівень освіти", - розповіла жінка.

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За словами мами першокласника, батьки написали звернення до Міністерства освіти України, є також депутатські звернення до міського голови.

Батьки - користувачі Мережі обурилися побаченим:

  • У нас все через одне місце! Ніхто не врахував, що приміщення не розраховані на таку кількість меблів, в класах повинно бути по 15 людей не більше, тоді б і було більш менш. А так в старі класи впихнули по 30-35 парт окремих, звичайно місця немає! А де зона ігор, зона шаф з методичними матеріалами?
  • Це просто жах. Ставлять на дітях і батьках експерименти. Ніякої поваги і людського ставлення, тільки фінансова вигода.
  • У нас те ж саме. 37 осіб, пройти неможливо. А про те щоб зробити посеред класу ігрову зону як по НУШу і мови бути не може, тому що друга зміна і 37 парт!
  • У нас в Борисполі була схожа ситуация, батькі пройшли три виконкоми, залучали ТБ, купу нервів витрачено, але додатковий клас був відкритий. 

Нагадаємо, що на Полтавщині, в селі Шепелівка, учні прийшли на свято Першого дзвоника до школи, якої юридично вже не існує. Як пояснило керівництво громади, заклад оптимізували та закрили.

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