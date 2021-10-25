Може триматися два тижні і є виснажливою: як правильно збивати температуру у разі зараження "Дельтою"

Температура у разі зараження "Дельта"-штамом може бути вищою 38 градусів.
У хворих на новий штам коронавірусу "Дельта" високу температуру важко збити ліками, вона може триматися 10-14 днів і підскакувати вище 38 градусів.
Про це попередив головний лікар одного з діагностичних центрів Львова Тарас Жиравецький у своєму Telegram-каналі.
Медик пояснює, що радить збивати навіть температуру 37,5 градуса, оскільки у багатьох пацієнтів у разі "Дельти" вона виснажлива.
Лікар наголосив, що під час приймання популярних ліків для зниження температури, таких як "Німесил" чи "Парацетамол", бажано пити препарати для зниження кислотності у шлунку для уникнення загострення гастриту та зменшення печії у шлунку.
"Це моя особиста думка, якщо ви краще знаєте, як поратись з температурою у разі "ковіду" - це ваша справа стосовно прийому ліків для її зниження. Але досвід мій та колег також чогось вартує", - зауважив Тарас Жиравецький.
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