Може триматися два тижні і є виснажливою: як правильно збивати температуру у разі зараження "Дельтою"

Може триматися два тижні і є виснажливою: як правильно збивати температуру у разі зараження "Дельтою"

Температура у разі зараження "Дельта"-штамом може бути вищою 38 градусів.

У хворих на новий штам коронавірусу "Дельта" високу температуру важко збити ліками, вона може триматися 10-14 днів і підскакувати вище 38 градусів.

Про це попередив головний лікар одного з діагностичних центрів Львова Тарас Жиравецький у своєму Telegram-каналі.

Медик пояснює, що радить збивати навіть температуру 37,5 градуса, оскільки у багатьох пацієнтів у разі "Дельти" вона виснажлива.

Лікар наголосив, що під час приймання популярних ліків для зниження температури, таких як "Німесил" чи "Парацетамол", бажано пити препарати для зниження кислотності у шлунку для уникнення загострення гастриту та зменшення печії у шлунку.

"Це моя особиста думка, якщо ви краще знаєте, як поратись з температурою у разі "ковіду" - це ваша справа стосовно прийому ліків для її зниження. Але досвід мій та колег також чогось вартує", - зауважив Тарас Жиравецький.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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