Може викликати анафілактичний шок: у Полтавській області попередили про появу небезпечної іграшки (фото)

Може викликати анафілактичний шок: у Полтавській області попередили про появу небезпечної іграшки (фото)

На ринки Прикарпаття потрапила небезпечна дитяча

У Кременчуці Полтавської області в одному із торгових центрів виявили небезпечну дитячу іграшку, китайського виробництва. Людей просять повідомляти про такі небезпечні дитячі набори.

Про це повідомляє управління Держпродспоживслужби Полтавщини.

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"На жаль, понад 70% "іграшкового ринку" України заполонили дешеві китайські вироби. Експерти закликають батьків уникати їх купівлі, адже такі іграшки можуть містити небезпечні для здоров’я дітей речовини. Так, до Держпродспоживслужби на розгляд надійшло звернення громадської спілки "Українська асорціація індустрії іграшок" щодо розповсюдження на ринку України іграшки, зокрема, набору "Niceglow Лицар світиться у темряві", - йдеться в повідомленні.

Під час перевірки фахівцями було виявлено в одному із супермаркетів у м. Кременчук цю іграшку. Зазначається, що її не реалізовували. Спеціалісти провели роз’яснювальну роботу про заборону продажу вказаної іграшки та вжиття заходів органом ринкового нагляду внаслідок її недотримання.

"Пам’ятайте, перш ніж купувати своїй дитині таку іграшку – слід добре подумати! Адже, заради збереження здоров’я та життя своїх дітей при виборі іграшок, перш за все, необхідно враховувати їх якість та безпечність", - сказано в повідомленні.

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Уточнюється, що внаслідок контакту дітей з іграшками сумнівної якості трапляються випадки травмування, алергічних проявів, хімічних отруєнь, а також настання інвалідності. У Закарпатській області 5-річний хлопчик, бавлячись, розкусив неонову паличку, чим спричинила потрапляння до організму токсичних речовин, які викликали стрімку алергічну реакцію. За словами лікарів, це могло призвести до анафілактичного шоку.

У разі виявлення набору "Niceglow Лицар світиться в темряві" місцевих жителів просять звертатися до головного управління Держпродспоживслужби в області:

за адресою вул. Воскресенський узвіз, 7, м. Полтава

за електронною адресою: pol_gydpss@polvet.gov.ua

за тел. 0532-54-57-59

Головне управління Держпродспоживслужби в Полтавській області

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