"Може, він особисто захотів відвідати Чорнобаївку" – Зеленський про зникнення Шойгу

"Може, він особисто захотів відвідати Чорнобаївку" – Зеленський про зникнення Шойгу

Також президент подякував ЗСУ, які завдали ракетний удар по порту Бердянська.

Наші героїчні Збройні сили за тиждень, що минає, завдали ворогу потужних ударів, помітних втрат.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у зверненні 25 березня.

"Кажуть, кудись зник міністр оборони Росії. Цікаво, може, він особисто захотів відвідати Чорнобаївку", - зазначив він.

Також Зеленський подякував ЗСУ, які завдали ракетний удар по порту Бердянська: один корабель знищений повністю та близько трьох - пошкоджені.

"Вдячний нашим захисникам, які показали окупантам, що море не буде для них спокійним, навіть тоді, коли там немає шторму. Бо там буде вогонь. Як на тих російських кораблях, які цього тижня відправились за відомим маршрутом у порту Бердянська", - сказав президент.

Нагадаємо, операція ЗСУ у порту Бердянська змінила оперативну обстановку у війні на морі.

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