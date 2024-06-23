Може вплинути на закінчення війни: що сказав Зеленський у вечірньому зверненні

За його словами, потрібно убезпечити людей і життя повністю від російського терору.

Президент України Володимир Зеленський наприкінці дня 23 червня звернувся до українців. Глава держави звернув увагу на постійні обстріли з боку РФ Харкова та закликав до створення безпекового рішення.

Про це він написав на своїй сторінці в соцмережі.

“Кожного дня Харків страждає від російського терору. І кожного дня ми повторюємо: російську бойову авіацію, яка завдає цих ударів, і не лише по Харкову, по інших наших містах і громадах, по наших фронтових позиціях, – російську бойову авіацію треба знищувати там, де вона є, усіма засобами, які ефективні. Бити по російських аеродромах – також, це цілком справедливо. І нам потрібне це спільне рішення з партнерами – безпекове рішення. Нещодавнє погодження ударів по російській території – поблизу кордону – дало змогу знищити частину російського терористичного потенціалу. Але тільки частину”, - наголосив Володимир Зеленський.

Він також додав, що потрібно убезпечити людей і життя повністю від російського терору. А для цього необхідно більше далекобійності, потрібна відповідна зброя для українців.

“І ми працюємо над цим із партнерами – робимо все, щоб наблизити рішення. Загалом наступні тижні червня та першої половини липня мають стати для України не менш результативними, ніж травень і перша половина червня. Ми вже отримали рішення щодо нових "петріотів" для України й готуємо продовження, працюємо над постачанням іще систем ППО. І далекобійність зараз – це питання не лише про те, чого ми можемо досягти на полі бою, але й про те, коли взагалі завершиться війна. Що більше ми можемо, то швидше вдасться примусити Росію до справедливого миру”, - зазначив глава держави.

Нагадаємо, що HIMARS зупинив можливе просування 90 тисяч окупантів на Харківщині.

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