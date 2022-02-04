"Може змагатися з Юлієм Цезарем": в Одесі таксист шокував пасажирку (відео)

Водія зафіксувала на відео пасажирка.
У Мережі показали на відео таксиста з Одеси, який під час руху встигає керувати автомобілем, розмовляти, слухати музику та спостерігати за кількома телефонами і планшетом.
Відео оприлюднив місцевий Телеграм-канал.
Таксиста вдалося зняти на телефон пасажирці, яка сиділа на задньому сидінні в салоні.
"Одеський таксист може позмагатися в багатозадачності з Юлієм Цезарем", - пожартували в Телеграм-каналі.
Нагадаємо, що у Миколаєві водій виганяв пасажирку з маршрутки, бо передала 100 гривень за проїзд.
Читайте також: