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"Може змагатися з Юлієм Цезарем": в Одесі таксист шокував пасажирку (відео)

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"Може змагатися з Юлієм Цезарем": в Одесі таксист шокував пасажирку (відео)

pixabay.com

Водія зафіксувала на відео пасажирка.

У Мережі показали на відео таксиста з Одеси, який під час руху встигає керувати автомобілем, розмовляти, слухати музику та спостерігати за кількома телефонами і планшетом.

Відео оприлюднив місцевий Телеграм-канал.

Таксиста вдалося зняти на телефон пасажирці, яка сиділа на задньому сидінні в салоні. 

"Одеський таксист може позмагатися в багатозадачності з Юлієм Цезарем", - пожартували в Телеграм-каналі.

Нагадаємо, що у Миколаєві водій виганяв пасажирку з маршрутки, бо передала 100 гривень за проїзд.

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