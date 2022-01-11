Починайте з цього кожен новий день: Епіфаній розповів, яка корисна звичка здатна змінити життя

Починайте з цього кожен новий день: Епіфаній розповів, яка корисна звичка здатна змінити життя

Епіфаній каже, що починаючи кожен день з подяки, ви почнете цінувати життя.

З нагоди Міжнародного дня "дякую" предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній звернувся до українців, зауваживши, що вдячність може змінити життя, наповнити його сенсом, добром і світлом. Митрополит закликав українців починати свій день з подяки.

Про це він написав у своєму Facebook.

За його словами, імовірно, через те, що свято є неофіційним, дехто може вважати його несерйозним. Утім, важливим є привід вкотре замислитись над тим, як звичайне слово "дякую" здатне змінити життя, наше ставлення до нього, наповнити його сенсом, добром і світлом".

"Бути вдячним – означає бути щасливим, відчувати любов. Вдячність – це світло, яке зігріває душу і має таку потужну силу, що просто не може втриматися всередині. Воно запалює очі добром, виливається у подячній гарячій сльозі, дарує щиру посмішку, спонукає до міцних обіймів, іноді навіть забирає слова, але сяйво душевного подячного тепла завжди говорить більше за будь-які вислови", - зауважив митрополит.

У зв'язку з цим настоятель ПЦУ Епіфаній радить починати свій день не з планування буденних справ, а з подяки. Адже, за його словами, сила вдячності є дуже великою.

"З подяки Богові за новий день, за кожен подих, кожен удар серця – свого і ваших ближніх, за всіх людей, яких Господь посилає у ваше життя. Подякуйте за все, що маєте перед очима і довкола вас, за все, що очікує попереду і за те, що вже трапилося в минулому. Починаючи кожен день з подяки, ви зміните і власне ставлення до життя, почнете помічати хороше, і головне – цінувати його", - написав він.

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